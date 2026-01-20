घर में तुलसी का पौधा है तो याद रखें ये 5 बातें, वरना धीरे-धीरे सब हो जाएगा बर्बाद

Advertisement
Hindi Newsधर्मघर में तुलसी का पौधा है तो याद रखें ये 5 बातें, वरना धीरे-धीरे सब हो जाएगा बर्बाद

ज्‍यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन तुलसी का पौधा घर में रखने के सही नियमों का पालन सभी लोग नहीं करते हैं, जिससे घर में नकारात्‍मकता बढ़ती है, धन हानि होती है और बीमारियां घेर लेती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:06 AM IST
तुलसी का पौधा घर में रखने के कई फायदे हैं. यह पवित्र पौधा धन की देवी मां लक्ष्‍मी का रूप है और इसे लेकर बताए गए नियमों के पालन में कोताही की जाए तो लक्ष्‍मी जी नाराज हो जाती हैं. फिर ऐसे घर में ना तो लक्ष्‍मी जी वास करती हैं और ना ही सुख-समृद्धि, सकारात्‍मकता रहती है. बल्कि घर में बीमारियां, दरिद्रता डेरा डाल लेती हैं. लिहाजा आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो जरूरी नियम जान लें और उनका पालन भी जरूर करें. 

घर में तुलसी का पौधा रखने के जरूरी नियम 

तुलसी का पौधा रखने की सही जगह - तुलसी का पौधा गलती से भी दक्षिण दिशा में ना रखें, यह यम की दिशा होती है. ये गलती घर-परिवार पर संकट ला सकती है. तुलसी को उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में ही रखना सबसे शुभ होता है. 

तुलसी में जल देने का समय -  तुलसी में रोज सुबह स्‍नान के बाद जल चढ़ाएं, लेकिन रविवार और एकादशी तिथि के दिन कभी भी जल ना चढ़ाएं. इस दिन तुलसी को जल देना वर्जित है. 

तुलसी के पास शाम का दीपक - रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं. ऐसा करने से ही मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और घर में धन आता है. वरना तुलसी का पौधा लगाने का पूरा लाभ नहीं मिलता है. 

तुलसी के पास पवित्रता - तुलसी के पौधे के पास सफाई और पवित्रता रखें. झाड़ू, डस्‍टबिन, जूते-चप्‍पल, कैक्‍टस या कांटेदार पौधे, मिर्ची का पौधा, शमी का पौधा आदि ना रखें. वरना मां लक्ष्‍मी रूठ जाती हैं और घर में नकारात्‍मकता, झगड़े, गरीबी, बीमारियां बढ़ती हैं.

तुलसी की मंजरी - तुलसी में समय-समय पर मंजरी आती रहती है, ये तुलसी के छोटे-छोटे फूल जैसे होते हैं. इन्‍हें समय-समय पर तोड़ते रहें, लेकिन कभी भी कचरे के साथ फेंकें नहीं. तुलसी के पत्‍ते, मंजरी, जड़, तना और यहां तक कि मिट्टी भी पवित्र होती है. इनका अपमान ना करें. बल्कि बहते हुए पानी में विसर्जित करें. 

तुलसी के पास शिवलिंग न रखें - धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पौधे के पास कभी भी शिवलिंग या शिवजी से जुड़ी कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए. ना ही शिव जी को कभी तुलसी चढ़ाएं. यह वर्जित है. ये गलती जीवन पर संकट ला सकती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

Tulsi Tips

