Tulsi Tips: घर की इस दिशा में भूलकर भी न रखें तुलसी, वास्तु दोष बन सकता है कंगाली का कारण; जानें 5 जरूरी नियम

Tulsi Tips: हिंदू धर्म में तुलसी को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. कहते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है. इसलिए जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. शास्त्रों के अनुसार, तुलसी सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे सही दिशा और स्थान पर रखा जाए. अक्सर कई परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि तुलसी गलत दिशा में लगी होती है. जिस घर में तुलसी को उचित स्थान नहीं दिया जाता, वहां हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है. ऐसे में आइए शास्त्रों के अनुसार जानते हैं कि घर में तुलसी को किस दिशा में रखना चाहिए और इससे जुड़े 5 खास नियम कौन-कौन से हैं.

इस दिशा और स्थान पर ना लगाएं तुलसी

वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को पितरों और यमराज की दिशा माना गया है. इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत अशुभ परिणाम दे सकता है. इससे परिवार में कलह, धन की हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए घर की इस दिशा में भूलकरी भी तुलसी का पौधा ना लगाएं.

शास्त्रों के मुताबिक, घर के दक्षिण-पश्चिम कोने (नैऋत्य कोण) में भी तुलसी स्थापित नहीं करनी चाहिए. दरअसल, इस दिशा में राहु का प्रभाव माना जाता है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं. इसलिए इस दिशा में भी तुलसी को ना लगाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

बेसमेंट या अंधेरे में

तुलसी को सूर्य की ऊर्जा और साफ हवा की जरूरत होती है. ऐसे में इसे कभी भी अंधेरे कमरों, बेसमेंट या ऐसी जगह न रखें जहां धूप न पहुंचती हो. अंधकार में रखी तुलसी न सिर्फ मुरझा जाती है, बल्कि यह परिवार के मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती है. इसलिए इन स्थानों पर भी तुलसी का पौधा लगाने से बचना चाहिए.

भगवान गणेश के पास

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है. इसलिए गणेश जी की प्रतिमा के ठीक सामने या बहुत नजदीक तुलसी का पौधा रखने से बचना चाहिए. ऐसा करने से घर की बरकत नष्ट हो जाती है और परिवार के सदस्य आर्थिक संकट में फंस जाते हैं.

यह भी पढ़ें: मंगल-शनि के योग से होगा 5 राशि वालों का भाग्योदय, चौतरफा धन लाभ के हैं प्रबल योग

शुद्धता का रखें विशेष ध्यान

वास्तु के अनुसार, तुलसी एक अत्यंत संवेदनशील और पवित्र पौधा है. इसके आसपास कभी भी कूड़ेदान या गंदगी न रखें, जूते-चप्पल और झाड़ू जैसी वस्तुएं न छोड़ें, कांटेदार पौधों (जैसे कैक्टस) को तुलसी के पास न लगाएं.

घर में तुलसी लगाने के फायदे

शास्त्रों के मुताबिक, उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या घर के मध्य भाग (ब्रह्म स्थान) में लगी तुलसी आर्थिक तंगी को दूर कर धन के नए स्रोत को खोलती है. इसके साथ ही घर के आंगन में हरी-भरी तुलसी होने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)