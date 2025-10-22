Advertisement
Tulsi Vivah 2025: शादी की बात बनते-बनते बिगड़ जाती है? तुलसी विवाह पर करें ये एक काम, बदल जाएगी किस्मत!

Tulsi Vivah 2025: शादी-विवाह में आ रही अड़चनों दूर करने के लिए तुलसी विवाह का दिन अत्यंत शुभ माना गया है. आइए जानते हैं कि इस दिन किस उपाय को करने से शीघ्र विवाह का योग बनेगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:23 PM IST
Tulsi Vivah 2025 Date Upay: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है. इस दिन तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिन युवक-युवतियों के विवाह में देरी हो रही है या बार-बार रिश्ते टूट रहे हैं, वे तुलसी विवाह के दिन विशेष उपाय करें तो शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं. शास्त्रों में उल्लेख है कि तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाना कन्यादान के समान पुण्यफल प्रदान करता है. इसलिए यह दिन शुभता, समृद्धि और वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है. आइए जानते हैं कि इस दिन किस एक उपाय को करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होंगी और शीघ्र विवाह का योग बनेगा.

कब है तुलसी विवाह 2025

इस साल 01 नवंबर 2025 को कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह का उत्सव देशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा. इसी दिन देवउठान एकादशी का पर्व भी पड़ रहा है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के कार्यों का संचालन आरंभ करते हैं.

तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है. यही कारण है कि लोग रोजाना तुलसी को जल अर्पित करते हैं और संध्या के समय दीपक जलाकर उसकी आराधना करते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा लगाने से न सिर्फ सुख-समृद्धि आती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है।.

तुलसी विवाह पर करें ये उपाय

शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु और सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं, उन्हें विवाह में विलंब या अड़चन का सामना करना पड़ता है. ऐसे जातकों को तुलसी विवाह, पूर्णिमा या षष्ठी तिथि के दिन व्रत रखकर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं. तुलसी विवाह के दिन किया गया यह उपाय देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाला और सौभाग्यवर्धक माना गया है.

यह भी पढ़ें: भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागते ही शुरू होंगे मांगलिक कार्य, जानें नवंबर में शादी के लिए सभी शुभ मुहूर्त

क्या करें उपाय

तुलसी विवाह के दिन दूध में हल्दी मिलाकर तुलसी माता को अर्पण करें.

षोडशोपचार विधि से तुलसी और शालिग्राम की पूजा करें.

तुलसी माता को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे- बिंदी, चूड़ी, वस्त्र और सिंदूर अर्पित करें.

शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

