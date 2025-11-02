Advertisement
Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह में कौन करता है कन्यादान? जानें इस मांगलिक कार्य का सही विधान

Tulsi Vivah Kanyadaan Rituals: तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का शालीग्राम के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें कन्यादान करने का अधिकार किसको है. आइए जानते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 02, 2025, 04:05 PM IST
Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी उत्सव है. यह पर्व भगवान शालिग्राम (भगवान विष्णु का स्वरूप) और तुलसी देवी (मां लक्ष्मी का अवतार) के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है. इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यह दैवीय विवाह भक्ति, समर्पण और मोक्ष का प्रतीक है. इस दिन तुलसी का कन्यादान करना वैदिक शास्त्रों में सर्वोच्च दान कहा गया है. यह दान सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ग्रहशांति और आत्मिक शुद्धि के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है. तुलसी विवाह में सम्मिलित होकर व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह को कन्यादान कौन कर सकता है.

तुलसी विवाह में कन्यादान का महत्व

पद्म पुराण में तुलसी कन्यादान के महत्व का उल्लेख मिलता है- “तुलसी कन्यादानं च यदि कुर्यात् श्रद्धया नरः। सहस्रगोधनं तेन तुल्यं पुण्यं लभेत् ध्रुवम्॥” यानी, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी का कन्यादान करता है, उसे हजार गायों के दान के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है. इस पुण्य से व्यक्ति के पूर्व जन्म के दोष समाप्त हो जाते हैं और उसे स्वर्ग तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है.

गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि तुलसी विवाह में कन्यादान करने से पितृ शांति प्राप्त होती है. जिन लोगों के पूर्वजों की आत्मा अशांत हो या जिनके जीवन में पितृदोष हो, वे तुलसी विवाह में कन्यादान करके पितरों को तृप्त कर सकते हैं.

तुलसी विवाह में कन्यादान के लिए जरूरी सामग्री

तुलसी विवाह में महादान करने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है. तुलसी माता के लिए लाल साड़ी और श्रृंगार सामग्री, भगवान शालिग्राम के लिए सूती वस्त्र, हवन सामग्री, अक्षत (चावल), फूल, कलश, हल्दी-कुमकुम, फलों व मेवों का थाल, सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि.

तुलसी विवाह 2025 का शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, साल 2025 में तुलसी विवाह का आयोजन 2 नवंबर को किया जाएगा. इस दिन गोधूलि मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना गया है. तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 35 मिनट से 6 बजकर 1 मिनट तक रहेगा. इस दौरान तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करना अत्यंत शुभफलदायक रहेगा.

यह भी पढ़ें: रामा तुलसी बनाम श्यामा तुलसी, कौन सी तुलसी खोलती है धन और सौभाग्य के द्वार?

तुलसी विवाह में कौन कर सकता है कन्यादान?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो व्यक्ति तुलसी-शालिग्राम विवाह का आयोजन करता है, उसे तुलसी देवी का माता-पिता माना जाता है. वही इस पवित्र विवाह में कन्यादान का मुख्य अधिकार रखता है. हालांकि, जो भक्त इस विवाह में उपस्थित होकर कन्यादान की रस्म में भाग लेते हैं, वे भी इस पुण्य से वंचित नहीं रहते. तुलसी विवाह में कन्यादान करने से आत्मा को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और यह कर्म मोक्षदायक माना गया है.

कन्यादान करने से ग्रहों का शुभ प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार, तुलसी विवाह में भाग लेने और कन्यादान करने से गुरु और शुक्र ग्रह दोनों ही शुभ फल प्रदान करते हैं. गुरु ग्रह धर्म, ज्ञान, संतान और विवाह सुख का कारक है. शुक्र ग्रह प्रेम, दांपत्य और आकर्षण शक्ति का प्रतीक है. इस दिन कन्यादान करने से व्यक्ति के संचित पाप नष्ट होते हैं, सात्विक कर्मों की वृद्धि होती है और जीवन में सौभाग्य आता है. खासतौर पर जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए तुलसी विवाह का दान अत्यंत फलदायी माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Tulsi Vivah 2025

