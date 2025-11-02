Advertisement
Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह में जरूर अर्पित करें ये 5 वस्तुएं, मां लक्ष्मी खुश होकर करेंगी धनवर्षा!

Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह का अवसर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. इस दिन तुलसी माता को कुछ चीजें अर्पित करने से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:29 PM IST
Tulsi Vivah 2025: हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक और भगवान विष्णु की प्रिय मानी गई है. यही कारण है कि घर में तुलसी का पौधा न केवल आध्यात्मिक वातावरण बनाता है, बल्कि सुख-समृद्धि का भी आधार होता है. मान्यता है कि तुलसी की नियमित पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य और शांति बनी रहती है. तुलसी विवाह का दिन देवी-देवताओं को प्रसन्न करने का विशेष अवसर होता है. इस दिन अगर श्रद्धा से कुछ खास वस्तुएं तुलसी माता को अर्पित की जाएं तो घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन के द्वार खुल जाते हैं. आइए जानते हैं तुलसी विवाह के दिन कौन सी 5 चीजें चढ़ाना शुभ माना गया है.

सुहाग का सामान

तुलसी विवाह के दिन सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक माने जाने वाले चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर और कुमकुम तुलसी माता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सौभाग्य व सुख-समृद्धि का वास होता है. यह उपाय एकादशी या अन्य शुभ तिथियों पर भी किया जा सकता है.

घी का दीपक

शास्त्रों के अनुसार, तुलसी विवाह की संध्या के समय तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत फलदायी होता है. इस उपाय से न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है. ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में शांति बनी रहती है.

गन्ने का रस

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी विवाह के दिन या हर पंचमी तिथि को तुलसी पर जल के साथ गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए. इससे घर में धन और सुख-शांति का प्रवाह बना रहता है. यह उपाय जीवन की रुकावटें दूर करता है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है.

तुलसी में जल अर्पित करें

तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता की पूजा के बाद शुद्ध जल अर्पित करना आवश्यक माना गया है. यह न सिर्फ धार्मिक रूप से शुभ है, बल्कि पौधे को हराभरा रखता है. तुलसी का हरा-भरा रहना स्वयं में लक्ष्मी कृपा का संकेत माना जाता है.

कच्चा दूध

गुरुवार या शुक्रवार को तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाना विशेष रूप से लाभदायक होता है, लेकिन तुलसी विवाह के दिन यह उपाय और भी प्रभावशाली होता है. माना जाता है कि इससे जीवन में दुर्भाग्य दूर होता है और व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है. तुलसी के पौधे को सदैव मौली या कलावा से बांधकर रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती.

