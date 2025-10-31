Advertisement
Tulsi Vivah Samagri List: इन सामग्री के बिना संपन्न नहीं होगा अनुष्ठान, जान लें पूरी लिस्ट और तुलसी विवाह की विधि!

Tulsi Vivah Samagri List in Hindi: तुलसी विवाह का आयोजन जिस घर में किया जाता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानें तुलसी विवाह की विधि और तुलसी विवाह की सामग्री के बारे में.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:30 PM IST
Tulsi Vivah 2025
Tulsi Vivah 2025

Tulsi Vivah Samagri List In Hindi: तुलसी विवाह एक ऐसा उत्सव है जिससे बड़े दी धूमधाम से मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है. इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा. इस शुभ अवसर पर तुलसी जी और शालीग्राम भगवान की पूजा कर उन दोनों का विवाह विधि विधान से कराया जाता है. तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह जिस घर में करवाया जाता है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कन्यादान कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है. जिस घर में कन्या नहीं होती वो लोग कन्यादान का पुण्य तुलसी विवाह करके पा सकते हैं. आइए तुलसी विवाह की सामग्री और तुलसी विवाह की विधि के बारे में विस्तार से जान लें. 

तुलसी विवाह की सामग्री (Tulsi Vivah Samgri list)
तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु या शालीग्राम जी की प्रतिमा
लाल रंग का वस्त्र, कलश, आम के पत्ते, पूजा की चौकी
सुगाह की सामग्री जैसे आलता, बिछुए, सिंदूर, चुनरी, सिंदूर, मेहंदी आदि.
भोग के लिए फल शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, अमरुद.
केले के पत्ते, हल्दी की गांठ, नारियल
कपूर, रोली, गंगाजल
घी, धूप, चंदन

तुलसी विवाह कैसे कराते हैं (Tulsi Vivah Kaise Karate Hain)
तुलसी विवाह कराने के लिए सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान करें.
सुबह सवेरे तुलसी जी की पूजा करें. 
अब शाम के समय तुलसी विवाह का आयोजन करें. इसके लिए फिर से स्नान करें.
एक चौकी सजाए और उस पर तुलसी के पौधे को रखें और दूसरी चौकी पर शालीग्राम भगवान को स्थापित करें.
तुलसी का गमला गेरुए रंग से रंग दें. 
अब गन्ने की सहायता से चौकियों के ऊपर मंडप लगाएं.
कलश में जल भरें और पांच आम के पत्ते लगाकर पूजा वाली जगह पर रखें. 
अब चौकी के सामने घी का दीपक जलाएं.
भगवान शालिग्राम और तुलसी के पौधे पर गंगाजल छिड़के और रोली लगाएं.
तुलसी माता को चुनरी चढ़ाए और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें.
इसके बाद चौकी समेत ही शालिग्राम भगवान को उठाएं और  तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें. इसे तुलसी विवाह का फेरा कहते हैं. 
ध्यान रहे कि पुरुष ही शालिग्राम भगवान को उठाए. 
अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा को आरती के साथ संपन्न करें.

Tulsi Vivah 2025

