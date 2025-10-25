Tulsi Vivah 2025: तुलसी माता की कृपा पाने के लिए ऐसे करें उनका श्रृंगार, घर में आएगी सुख-समृद्धि और खुशहाली

Tulsi Vivah 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पवित्र तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है. इस दिन को देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने के योग निद्रा से जागते हैं और इसी अवसर पर देवी तुलसी और शालिग्राम भगवान (विष्णुजी के स्वरूप) का विवाह संपन्न किया जाता है. तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विशेष प्रकार से श्रृंगार किया जाता है. आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का श्रृंगार कर उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं.

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व

तुलसी विवाह का आयोजन न सिर्फ धार्मिक, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. जो सुहागिन महिलाएं श्रद्धा से इस व्रत और पूजा में सम्मिलित होती हैं, उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है. देवी तुलसी और भगवान विष्णु का यह पावन मिलन पवित्रता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विवाह संपन्न होने के बाद ही हिंदू समाज में विवाह समारोहों का शुभ मुहूर्त आरंभ होता है.

तुलसी विवाह की विधि

तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनें करें और पूजा स्थल को साफ करें. तुलसी के पौधे के पास भगवान शालिग्राम (या विष्णुजी की मूर्ति) की स्थापना करें. फिर दीप जलाएं और मां तुलसी का श्रृंगार कर उनका विवाह संपन्न करें. पूजन के समय मांगलिक गीत गाएं और विवाह का प्रतीक स्वरूप मंगलसूत्र, चुनरी और आभूषण अर्पित करें.

मां तुलसी का श्रृंगार कैसे करें

मां तुलसी का श्रृंगार करना तुलसी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है. सबसे पहले तुलसी के गमले को अच्छी तरह साफ करें. अब तुलसी माता को लाल या पीले रंग की साड़ी पहनाएं. ये रंग शुभता के प्रतीक माने जाते हैं. इसके बाद तुलसी को चूड़ी, नथनी, मांग टीका, हार और कमरबंद जैसे हल्के आभूषणों से सजाएं. तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं और सावधानी रखें कि पौधा झुक न जाए. विवाह के समय तुलसी को मंगलसूत्र पहनाकर भगवान शालिग्राम के साथ विवाह विधि पूरी करें.

तुलसी विवाह से क्या मिलता है

घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है. दांपत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और स्थिरता आती है. सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा से जीवन में शांति और प्रगति आती है.

