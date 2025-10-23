Advertisement
Tulsi Vivah Upay: तुलसी विवाह पर कर लिया बस यह एक उपाय, तो शादी होने में आ रही बाधा होगी दूर, मिलेगा मनचाहा जीवनसाथी!

Tulsi Vivah Ke Upay: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह पर्व का बहुत महत्व बताया गया है. इस दिन कुंवारी लड़कियां एक अचूक उपाय करें तो विवाह होने में आ रही बाधाओं का अंत होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:22 PM IST
Tulsi Vivah Ke Upay In Hindi: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है. मान्यता है कि तुलसी की पूजा जिस घर में की जाती है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. मान्यता है कि तुलसी देवी में मां लक्ष्मी का वास होता है. तुलसी जी को समर्पित पर्व तुलसी विवाह का विशेष महत्व है. तुलसी विवाह पर पूजा अर्चना करने से घर में मां लक्ष्मी सुख समृद्धि बनाए रखती हैं. इस दिन अगर कुंवारी युवती विशेष उपाय करें तो विवाह में हो रही देरी या बाधा दूर होती है और जल्द शादी का योग बनता है. आइए तुलसी विवाह पर कुछ उपायों के बारे में जानें.

तुलसी विवाह कब है 
हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह पर्व मनाया जाता है. हिंदू पंचाग के अनुसार 2 नंबवर को सुबह 7:31 बजे से  कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि शुरू होकर अगले दिन यानी 3 नंबवर को समाप्त होगी. उदया तिथि में 2 नवंबर को तुलसी विवाह पर्व मनाया जाएगा.

तुलसी विवाह पर करें यह एक उपाय
तुलसी विवाह के दिन कुंवारी युवतियां इच्छित वर की कामना करते हुए व्रत का संकल्प करें और तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें. पूजा में मां तुलसी को हल्दी वाला दूध अर्पित करें. पूजा में तुलसी मां को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और शुद्ध घी से एक दीया जलाएं. विवाह होने में आ रही अड़चन और बाधाएं दूर होंगी और इच्छित जीवनसाथी मिलेगा. मनोकामनाओं की पूर्ति होगी. इस दिन व्रत और पूजा आराधना करने से व्यक्ति की कुंडली से एक साथ गुरु और सूर्य के दोष खत्म हो जाता है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.

विवाह हो रही है देरी तो ये उपाय करें
शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और सफेद चंदन का तिलक लगाएं. 
हर शाम कुलदेवी को गाय के घी का दीया जलाएं.
गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कर चना दाल का दान करें.
दुर्गासप्तशी का पाठ करें और मां भगवकी को लाल चुनरी चढ़ाएं. 
भगवन शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर अभिषेक कर चावल चढ़ाएं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

