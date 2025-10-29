Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह पर हल्दी का ये टोटका करेगा कमाल, शीघ्र मिलेगा मनचाहा जीवनसाथी

Tulsi Vivah 2025 Totka Upay: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माना गया है. यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है. इस साल तुलसी विवाह का पावन दिन 2 नवंबर को पड़ेगा। देव उठनी एकादशी के अगले दिन मनाए जाने के कारण इसे देव उठान द्वादशी भी कहा जाता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालीग्राम स्वरूप से विधि-विधान के साथ संपन्न किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन हल्दी से जुड़े कौन से टोटके करने पर शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होगी.

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी विवाह कराने से घर-परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है. कहा जाता है कि इस दिन किए गए पूजन से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बढ़ती है. मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति इस दिन माता तुलसी और भगवान शालीग्राम का विवाह करवाता है, उसके परिवार में कभी भी दरिद्रता या कलह का वास नहीं होता. तुलसी विवाह का यह पावन पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आस्था, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक भी है. इस दिन श्रद्धा भाव से किए गए पूजा और उपाय जीवन में नई सकारात्मकता और शुभ फल लेकर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, असुरराज जालंधर के वध के बाद उसकी पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि वे शालीग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे. वृंदा ने बाद में देह त्याग दिया और पुनर्जन्म लेकर तुलसी के रूप में प्रकट हुईं. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया. तभी से हर वर्ष तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जाती है.

यह भी पढ़ें: तुलसी विवाह करने को लेकर है भ्रम? जानें एकादशी या द्वादशी कब मनाना रहेगा शुभ

विवाह में देरी दूर करने के लिए हल्दी का उपाय

तुलसी विवाह के दिन यदि हल्दी से जुड़े विशेष उपाय किए जाएं तो विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त हो सकती हैं. इस दिन स्नान से पहले जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें. यह उपाय शरीर और मन की शुद्धि के साथ गुरु ग्रह की शक्ति को बढ़ाता है. स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता तुलसी तथा भगवान शालीग्राम की श्रद्धापूर्वक पूजा करें. पूजा के दौरान तुलसी को हल्दी या हल्दी मिले दूध का लेप अर्पित करें. ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और शुभ विवाह के योग बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)