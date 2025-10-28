Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह करने को लेकर है भ्रम? जानें एकादशी या द्वादशी कब मनाना रहेगा शुभ

Tulsi Vivah kab hai 2025: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन भगवान शालिग्राम (भगवान विष्णु का स्वरूप) और माता तुलसी (देवी वृंदा का अवतार) का विवाह संपन्न कराया जाता है. मान्यता है कि तुलसी विवाह के साथ ही देवताओं का विश्राम काल समाप्त होता है और सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है. कहते हैं कि तुलसी विवाह के दिन शालीग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह कराने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह एकादशी या द्वादशी कब करना ज्यादा उचित रहेगा.

तुलसी विवाह एकादशी या द्वादशी को कब करना चाहिए?

ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, तुलसी विवाह भगवान विष्णु और देवी तुलसी के पवित्र मिलन का प्रतीक है. तुलसी विवाह का शुभ समय देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक माना जाता है. हालांकि, द्वादशी तिथि तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम मानी गई है. इस साल तुलसी विवाह का आयोजन 2 नवंबर 2025 (द्वादशी तिथि) को करना अत्यंत शुभ रहेगा. इस दिन किया गया विवाह अक्षय पुण्य और समृद्धि देने वाला होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार, तुलसी विवाह करवाने से व्यक्ति को कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है. यह व्रत जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और वैवाहिक सौहार्द लाने वाला माना गया है. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

तुलसी विवाह की विधि

घर के आंगन, बालकनी या पूजा स्थान में तुलसी के पौधे को स्थापित करें और रंगोली व पुष्पों से सजाकर मंडप जैसा रूप दें. भगवान शालिग्राम को तुलसी के पौधे के दाहिनी ओर स्थापित करें. माता तुलसी को साड़ी, चुनरी, बिंदी और सोलह श्रृंगार अर्पित करें. भगवान शालिग्राम को गंगाजल से स्नान कराकर चंदन लगाएं. पूजा में फल, फूल, मिठाई, गन्ना, पंचामृत और दीपक का प्रयोग करें. ध्यान रखें- शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाएं; उनकी जगह तिल या सफेद चंदन अर्पित करें. माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के सात फेरे कराएं, फिर आरती उतारें और परिवार में प्रसाद बांटें.

यह भी पढ़ें: पतिव्रता वृंदा का महाश्राप! एक छल ने कैसे भगवान विष्णु को बना दिया पत्थर, पढ़ें 'तुलसी' बनने की पूरी कहानी

तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त (2 नवंबर 2025- द्वादशी तिथि)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:50 से 05:42 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11:42 से 12:26 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 01:55 से 02:39 बजे तक

सर्वार्थ सिद्धि योग- शाम 05:03 से अगले दिन सुबह 06:34 बजे तक

अमृत काल- सुबह 09:29 से 11:00 बजे तक

त्रिपुष्कर योग- सुबह 07:31 से शाम 05:03 बजे तक

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)