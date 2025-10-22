Advertisement
Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ या अशुभ, क्या कहते हैं नियम? नोट कर लें तुलसी देवी के मंत्र!

Tulsi Vivah 2025 Mantra: तुलसी विवाह पर तुलसी देवी और शालीग्राम भगवान की पूजा की जाती है. इस कड़ी में जानेंगे कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें या नहीं. आइएं इसके नियमों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:05 PM IST
Tulsi Vivah 2025
Tulsi Vivah 2025

Tulsi Vivah 2025 Niyam: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह पर्व का बहुत महत्व है. इस साल इस पर्व को 2 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा.को देशभर में देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. तुलसी विवाह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर को मनाया जाता है. इस पवित्र पर्व पर माता तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का शुभ विवाह करवाया जाता है. इसके लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है. जिससे विष्णु जी और तुलसी देवी अति प्रसन्न होती है और मनोकामनाओं की पूर् का आशीर्वाद देती है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं या नहीं और ऐसी स्थिति आ जाए की तुलसी के पत्ते पूजा के लिए नहीं हैं तो क्या करें.

तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना शुभ या अशुभ
तुलसी विवाह पर पर तुलसी जी का विवाह समारोह विष्णु जी के साथ संपन्न किया जाता है. माना जाता है कि इस दिन पूजा के समय शालिग्राम भगवान को तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए. लेकिन क्या तुलसी के पत्ते तुलसी विवाह पर तोड़ना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान शालीग्राम और तुलसी देवी दोनों ही नाराज हो जाते हैं. ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास होता है और वैवाहिक जीवन में दुख का प्रवेश होता है. हालांकि पूजा के भोग में तुलसी के पत्ते और तुलसी दल डालने के लिए एक दिन पहले ही इन्हें तोड़कर रख लें.

तुलसी के पत्ते न हो तो क्या करना चाहिए?
वैसे तो तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें. लेकिन अगर तुलसी के पत्ते न तोड़ पाएं तो घर में लगाई गई तुलसी के आस पास गिरे पत्तों को उठा लें और धोकर शुद्ध करें व पूजा में रखें. इतने पर भी अगर गिरे पत्ते भी न मिलें तो अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों से भी कुछ पत्तियां ले सकते हैं. ताकि तुलसी विवाह को विधि विधान से पूरा किया जा सके.

तुलसी विवाह के मंत्र
ॐ अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया |
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ||

तुलसी विवाह के मंत्र
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् |
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ||

