/अकबर की जेल, हनुमान सेना का हमला और 96 बीघा जमीन! जानिए तुलसीदास और मुगल सम्राट की मुलाकात का सच

उत्तर भारत के विद्वानों और आम लोगों के बीच गोस्वामी तुलसीदास जी और मुगल बादशाह अकबर की मुलाकात का किस्सा पिछले 450 सालों से चर्चा में है. हालांकि, उस दौर के किसी भी बड़े इतिहासकार ने अपनी किताबों में इस मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया है.
इसी वजह से कई आधुनिक इतिहासकार इस घटना की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं. लेकिन अगर हम भक्तिकाल के पुराने ग्रंथों और उस दौर के सबूतों को ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि यह मुलाकात सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी नहीं थी.
इस ऐतिहासिक घटना के पीछे कई ऐसे ठोस साक्ष्य मिलते हैं, जो बताते हैं कि मुगल दरबार और तुलसीदास जी के बीच गहरा संबंध था. आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि अकबर और तुलसीदास जी के बीच असल में क्या हुआ था.
गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना शुरू की थी. अयोध्या, काशी और चित्रकूट में रहकर उन्होंने करीब 2 साल 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसे पूरा किया था.
उस समय भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, यानी तुलसीदास जी और अकबर एक ही दौर में मौजूद थे. उस समय तुलसीदास जी की लोकप्रियता पूरे देश में फैल चुकी थी.
उनकी इसी ख्याति को देखकर अकबर ने उन्हें अपना मनसबदार बनाने यानी दरबार में बड़ा पद देने का लालच दिया था. लेकिन रामभक्त तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे केवल भगवान श्रीराम के सेवक हैं और किसी इंसान की नौकरी कभी नहीं कर सकते.
अकबर ने तुलसीदास जी की भक्ति और स्वाभिमान से प्रभावित होकर उन्हें यमुना नदी के किनारे 96 बीघा जमीन दान में देने की पेशकश की थी. लेकिन संत तुलसीदास जी तो मोह-माया और धन-दौलत से बहुत दूर रहते थे.
उन्होंने इस जमीन को अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद अकबर ने वह जमीन उनके प्रिय शिष्य गणपत राय के नाम पर ट्रांसफर कर दी.
इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब भारत में अंग्रेजों का राज आया, तो उन्होंने इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया. बदले में वे हर साल 684 रुपये का किराया देने लगे. आजादी के बाद 1972 तक जिला कलेक्टर ऑफिस से यह पैसा मिलता रहा, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया.
उस दौर के महान कवि नाभादास ने अपनी प्रसिद्ध किताब भक्तमाल में तुलसीदास जी के जीवन का पूरा वर्णन किया है. नाभादास जी ने लिखा है कि तुलसीदास जी उम्र में अकबर से लगभग 10 साल बड़े थे.
इसके अलावा तुलसीदास जी के शिष्य वेणीमाधव ने मूल गोसाई चरित नाम की किताब लिखी थी. इन दोनों ही रचनाओं में इस बात का साफ जिक्र है कि तुलसीदास जी की मुलाकात दिल्ली के बादशाह यानी अकबर से हुई थी.
इन ग्रंथों से यह भी साफ होता है कि तुलसीदास जी ने अकबर और उनके बेटे जहांगीर, दोनों का दौर अपनी आंखों से देखा था.
मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल और महान कवि अब्दुल रहीम खानखाना से तुलसीदास जी के बहुत करीबी रिश्ते थे. अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने ही तुलसीदास जी को बनारस के अस्सी घाट पर रहने के लिए एक घर दिया था.
टोडरमल जी के निधन के बाद उनके बेटों ने अपनी संपत्ति के बंटवारे के लिए तुलसीदास जी को ही अपना पंच बनाया था. वहीं रहीम जी तो तुलसीदास जी को पिता समान मानते थे.
एक बार जब एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने तुलसीदास जी के पास आया, तो उन्होंने एक पर्ची लिखकर उसे रहीम के पास भेज दिया. रहीम ने उस गरीब ब्राह्मण की पूरी मदद की और तुलसीदास जी के सम्मान में एक सुंदर दोहा भी लिखा.
तुलसीदास जी और अकबर से जुड़ी सबसे विख्यात जनश्रुति हनुमान चालीसा की रचना से जुड़ी हुई है. कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी की ख्याति बहुत बढ़ गई, तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी स्थित अपने दरबार में बुलवाया.
अकबर ने उनसे कहा कि या तो वे भगवान श्रीराम से उनकी मुलाकात करवाएं या फिर बादशाह की तारीफ में कोई बड़ा ग्रंथ लिखें. तुलसीदास जी ने राजा की गुलामी करने से साफ मना कर दिया.
इस बात से गुस्सा होकर अकबर ने उन्हें फौरन गिरफ्तार करवा लिया और कारागार में बंद कर दिया. तुलसीदास जी पूरे 40 दिनों तक अकबर की जेल में कैद रहे.
जेल की कालकोठरी में रहते हुए तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान का ध्यान किया और वहीं पर हनुमान चालीसा की रचना की. जैसे ही 40वें दिन उनका पाठ पूरा हुआ, मुगल सल्तनत पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ.
अचानक लाखों बंदरों के एक बड़े झुंड ने अकबर के महल और पूरे फतेहपुर सीकरी पर हमला बोल दिया. बंदरों ने महल के अंदर भारी तबाही मचाई और मुगल सैनिक भी उन्हें रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे.
जब महल में हाहाकार मच गया, तो मंत्रियों की सलाह पर अकबर को अपनी गलती का अहसास हुआ. अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को जेल से रिहा कर दिया और उनसे माफी मांगी. जैसे ही तुलसीदास जी बाहर आए, सारे बंदर अपने आप वहां से चले गए.