/Tulsidas Jayanti 2026: 18 या 19 अगस्त? तारीख को लेकर न हों कंफ्यूज, जानें सही तिथि और पूजा की सबसे आसान विधि!

तुलसीदास जी ने हम सभी को रामचरितमानस जैसी अनमोल भेंट दी है, जिससे आज घर-घर में रामजी की कथा गाई जाती है. उनके जन्मदिन यानी तुलसीदास जयंती को पूरा देश बहुत प्यार और श्रद्धा से मनाता है.
अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में यह पावन दिन कब पड़ रहा है और इस दिन का क्या महत्व है, तो आइए सब कुछ आसान शब्दों में समझते हैं.
साल 2026 में तुलसीदास जयंती की सही तारीख को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. पंचांग के अनुसार भादो (भाद्रपद) महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 18 अगस्त 2026 की शाम को 5:50 बजे शुरू होगी.
ये तिथि अगले दिन यानी 19 अगस्त 2026 की शाम 7:19 बजे तक रहेगी. हमारे यहां उदया तिथि (सूरज उगने के समय वाली तिथि) मानने की परंपरा है. इसलिए 2026 में तुलसीदास जयंती 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी.
तुलसीदास जी कोई साधारण कवि नहीं थे, बल्कि वे भगवान राम के परम भक्त थे. पहले रामकथा सिर्फ संस्कृत भाषा में थी, जिसे आम लोग ठीक से समझ नहीं पाते थे. तुलसीदास जी ने लोगों का दर्द समझा और पूरी रामकथा को बोलचाल की अवधी भाषा में लिख दिया.
उनकी किताब रामचरितमानस इतनी सरल और सुंदर है कि बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई इसे आसानी से समझ लेता है. इसमें रामजी के जीवन, उनके त्याग और मर्यादा के बारे में बहुत प्यार से बताया गया है.
तुलसीदास जयंती सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये अच्छे संस्कारों को याद करने का दिन है. तुलसीदास जी ने अपनी हर चौपाई में यही सिखाया है कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, अपनों का आदर करना चाहिए और मुसीबत में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए.
इस दिन मंदिरों और घरों में बड़ा ही भक्तिमय माहौल रहता है. लोग तुलसीदास जी का आभार व्यक्त करने के लिए उनकी लिखी रचनाओं को पढ़ते हैं.
अगर आप इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर नहा लें और रामजी का ध्यान करें. घर के मंदिर में भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के आगे दीपक जलाएं. इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है.
पूजा-पाठ के बाद अगर किसी गरीब या भूखे इंसान को खाना खिला दें या थोड़ा-बहुत दान कर दें, तो मन को बहुत शांति मिलती है. तुलसीदास जी का भी यही संदेश था कि भक्ति के साथ इंसानियत सबसे बड़ी चीज है.
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की गाथा को जन-जन की भाषा बनाकर हमें अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ दिया. उनकी लिखी चौपाइयां आज भी हमें हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती हैं और हिम्मत देती हैं.
तुलसीदास जयंती का यह दिन हमें उनके इसी उपकार को याद करने और एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारियां हिंदू पंचांग, धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक ग्रंथों पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य केवल पाठकों तक सांस्कृतिक और धार्मिक जानकारी पहुंचाना है. किसी भी पूजा, व्रत या अनुष्ठान के सटीक समय और नियमों के लिए अपने स्थानीय पंडित या ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें.