धर्म

Tulsi Vivah 2025: पतिव्रता वृंदा का महाश्राप! एक छल ने कैसे भगवान विष्णु को बना दिया पत्थर, पढ़ें 'तुलसी' बनने की पूरी कहानी

Tulsi Vivah 2025 Katha: तुलसी विवाह के दिन शालीग्राम का तुलसी के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है. आइए जानते हैं एक छल ने भगवान विष्णु को किस प्रकार पत्थर बना दिया. पढ़ें रोचक कथा.

 

Last Updated: Oct 26, 2025, 07:15 PM IST
Tulsi Vivah 2025: पतिव्रता वृंदा का महाश्राप! एक छल ने कैसे भगवान विष्णु को बना दिया पत्थर, पढ़ें 'तुलसी' बनने की पूरी कहानी

Tulsi Vivah 2025: हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते. तुलसी की पूजा को गंगा स्नान के बराबर फलदायी माना गया है. यह भी माना जाता है कि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुख में यदि तुलसी और गंगाजल दिया जाए, तो वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है. इसी परम पवित्र तुलसी का विवाह हर साल भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है. इस साल यह शुभ अवसर 5 नवंबर को है. श्रीमद् देवीभागवत पुराण में माता तुलसी के अवतरण की कथा का विस्तार से वर्णन है. आइए, जानते हैं कि जलंधर कौन था, वृंदा कैसे तुलसी बनी और तुलसी विवाह की वास्तविक कथा क्या है.

महाबली दैत्यराज जलंधर का जन्म

श्रीमद् देवीभागवत पुराण के अनुसार, एक बार भगवान शिव ने अपना तेज (अंश) समुद्र में प्रवाहित कर दिया. इस तेजस्वी शक्ति से एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जलंधर नामक महापराक्रमी दैत्य राजा बना. उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था. जलंधर अपने बल और अहंकार के कारण देवताओं पर अत्याचार करने लगा. उसने अपनी सत्ता के मद में चूर होकर पहले माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया, फिर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया. हालांकि, योगबल से पार्वती ने उसे तुरंत पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गईं. क्रुद्ध पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया.

जलंधर की शक्ति का रहस्य

दूसरी ओर, जलंधर की चुनौती पर भगवान शिव और जलंधर के बीच कैलाश पर्वत पर भीषण युद्ध शुरू हो गया. लेकिन, जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी. उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जलंधर न तो युद्ध में मारा जा सकता था और न ही पराजित हो सकता था. देवताओं और सृष्टि को जलंधर के आतंक से मुक्त करने के लिए, उसका वध करना आवश्यक था और इसके लिए वृंदा के सतीत्व को भंग करना एकमात्र उपाय था.

विष्णु का छल और सतीत्व भंग

जलंधर का अंत सुनिश्चित करने के लिए, भगवान विष्णु ने एक मायावी ऋषि का रूप धारण किया और वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली तपस्या कर रही थीं. भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें ऋषि ने पल भर में भस्म कर दिया. ऋषि की शक्ति देखकर वृंदा ने युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर का हाल पूछा. ऋषि ने अपनी माया से दो वानरों को प्रकट किया, जिनके हाथों में जलंधर का सिर और धड़ था. यह देखकर वृंदा मूर्छित हो गईं.

होश में आने पर वृंदा ने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की. तब भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ा और स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए. वृंदा को इस छल का आभास नहीं हुआ और उसने 'जलंधर' बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार किया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया. सतीत्व भंग होते ही युद्ध में जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और उसी क्षण वह मारा गया.

वृंदा का श्राप, शालिग्राम का जन्म और तुलसी का अवतरण

जब वृंदा को इस सारी लीला और भगवान विष्णु के छल का पता चला, तो वह क्रोधित हो उठी. उसने दुखी मन से भगवान विष्णु को पत्थर (पाषाण) बन जाने का श्राप दे दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया. वृंदा के श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम (काला पत्थर) बन गए. जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उग आया. 

तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया, "हे वृंदा! तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे माता लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो. अब तुम 'तुलसी' के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी. जो मनुष्य मेरे 'शालिग्राम' रूप के साथ तुम्हारा विवाह कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में महान यश और विपुल धन प्राप्त होगा."

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Tulsi Vivah 2025

