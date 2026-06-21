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प्राचीन सिक्कों से हुआ था जमीन का सौदा! तमिलनाडु में मिले 'थेन्नवानीस्वरम मंदिर' के शिलालेखों ने खोला उस दौर की अर्थव्यवस्था का राज

Thennavaniswaram temple: ये खबर तमिलनाडु के मदुरै में जमीन के नीचे मिले 800 साल पुराने थेन्नवानीस्वरम शिव मंदिर और उसके शिलालेखों से खुले 13वीं सदी के आर्थिक रहस्यों को उजागर करता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 21, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:54 PM IST
प्राचीन सिक्कों से हुआ था जमीन का सौदा! तमिलनाडु में मिले 'थेन्नवानीस्वरम मंदिर' के शिलालेखों ने खोला उस दौर की अर्थव्यवस्था का राज

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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