Thennavaniswaram temple: हमारे देश में जमीन के ऊपर तो खूबसूरत मंदिर दिखते ही हैं. लेकिन कई बार जमीन के नीचे भी ऐसे चमत्कारी मंदिर मिल जाते हैं, जो सबको हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक अनोखा वाकया तमिलनाडु के मदुरै जिले के मेलूर तालुका में हुआ. यहां के उडम्पट्टी गांव में खेलते हुए बच्चों को जमीन के नीचे कुछ अजीब पत्थर दिखाई दिए.
जब वहां पुरातत्व विभाग ने थोड़ी खुदाई की, तो जमीन के नीचे से एक पूरा का पूरा 800 साल पुराना शिव मंदिर निकल आया. इतिहास के पन्नों में इस प्राचीन जगह को थेन्नवानीस्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता था.
अब बात करते हैं कि इस ऐतिहासिक मंदिर को किसने और कब बनवाया था. इतिहासकारों और पांड्य नाडु सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के दस्तावेजों के मुताबिक, यह मंदिर करीब 1217 से 1218 ईस्वी के बीच बनाया गया था.
उस समय इस इलाके में उत्तर पांड्य राजवंश के राजा मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम का राज हुआ करता था. तमिल भाषा में 'थेन्नवन' शब्द का इस्तेमाल पांड्य राजाओं के शाही खिताब के तौर पर किया जाता था. राजा के इसी नाम के सम्मान में इस भव्य शिव मंदिर का नाम थेन्नवानीस्वरम रखा गया था.
इस मंदिर के मलबे से कई प्राचीन और दुर्लभ शिलालेख मिले हैं, जो उस जमाने के बड़े रहस्यों को खोलते हैं. जब पुरातत्वविदों ने मंदिर के पत्थरों और खंभों पर लिखी 13वीं सदी की पुरानी तमिल लिपि को पढ़ा, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं.
इन शिलालेखों से पता चलता है कि उस जमाने में यह मंदिर आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर था. मंदिर के रखरखाव और भगवान शिव की रोज की पूजा आरती के खर्च के लिए आसपास की जमीनों से मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल किया जाता था.
मंदिर से जुड़े रिकॉर्ड्स में एक और बेहद दिलचस्प कहानी का जिक्र मिलता है. शिलालेखों के अनुसार, उस दौर में अलगापेरुमल नाम के एक स्थानीय मुखिया ने नागनकुडी नाम के एक बड़े जलाशय और उसके आसपास की जमीन को मंदिर के ट्रस्ट को बेच दिया था.
इस पूरी जमीन का सौदा उस जमाने के 64 प्राचीन सिक्कों में हुआ था. इस सौदे को नम्बी पेराम्बाला कुथन नाम के एक व्यक्ति ने पूरा कराया था, जिसे लोग कांगेयन भी कहते थे. यह बात साबित करती है कि उस दौर में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि समाज की अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र थे.
शिल्प शास्त्र की किताबों और दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्राचीन ग्रंथों के आधार पर देखें, तो इस मंदिर का ढांचा पारंपरिक नियमों के अनुसार बनाया गया था. इसके खंभों पर की गई नक्काशी और पत्थरों की सेटिंग पांड्य राजवंश की अनूठी कला को दर्शाती है.
सदियों तक मिट्टी के नीचे दबे रहने के कारण यह मंदिर दुनिया की नजरों से ओझल था. लेकिन आज इस मंदिर का सामने आना इतिहास की एक बहुत बड़ी और प्रामाणिक सच्चाई को हमारे सामने लाता है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)