Hindi Newsधर्म

जाति के कारण भक्‍त को मंदिर में नहीं मिला था प्रवेश तो हिलने लगी थी मूर्ति, उस कृष्‍ण मठ में आज पहुंचेंगे मोदी, होगा लक्ष कंठ गीता का पाठ

PM Modi Karnataka Temple Visit: कर्नाटक के उडूपी में स्थित श्री कृष्‍ण मठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'लक्षकंठ गीता' के सामूहिक पाठ में हिस्‍सा ले रहे हैं. यह मठ अद्भुत है, यहां संत कनकदास को भगवान कृष्‍ण ने दर्शन दिए थे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:06 AM IST
जाति के कारण भक्‍त को मंदिर में नहीं मिला था प्रवेश तो हिलने लगी थी मूर्ति, उस कृष्‍ण मठ में आज पहुंचेंगे मोदी, होगा लक्ष कंठ गीता का पाठ

Udupi Sri Krishna Matha : पीएम मोदी 28 नवंबर 2025, शुक्रवार को उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. यह एक बड़ी भक्ति सभा है जिसमें करीब एक लाख लोग मिलकर श्रीमद्भगवद गीता का पाठ करेंगे. इन लोगों में विद्यार्थी, साधु-संत, समेत कई विद्वान और आम भक्‍तजन आदि शामिल होंगे. साथ ही पीएम मोदी उडुपी में सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंडी के लिए तैयार स्वर्ण कवच भी समर्पित करेंगे. मान्यता है कि इसी स्थान से संत कनकदास को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे. 

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 में शनि की राशि में बन रहा दुर्लभ पंचग्रही योग, साल शुरू होते ही नोटों के ढेर पर बैठेंगे 3 राशि वाले लोग

अपनी जगह से हिल गई थी मूर्ति
 
इस मठ को लेकर एक कहानी प्रचलित है, जो बताती है कि भक्ति में कितनी ताकत होती है कि भगवान को स्‍वयं प्रकट होना पड़ता है. यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जो कवि और महान संत कनकदास से जुड़ी है. संत कनकदास को नीची जाति का होने के कारण उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था. तब उन्‍होंने बाहर से प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्‍ण से दर्शन देने का आग्रह किया. 

उनकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान कृष्ण की मूर्ति हिल गई और चमत्कारिक रूप से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई. साथ ही उसके करीब की दीवार में एक दरार बन गई. फिर इसी दरार से संत कनकदास ने भगवान कृष्‍ण के दर्शन किए थे. फिर इस दरार को एक छोटी सी खिड़की में बदल दिया गया, जिसे कनकना किंदी कहते हैं. आज भी भक्‍त इस खिड़की से ही भगवान कृष्‍ण के दर्शन करते हैं. 

यह भी पढ़ें: 2026 में इन राशियों में सोने के पाए पर चलेंगे शनि, देंगे बेशुमार धन-दौलत, आसमान छुएगी शोहरत

पीएम मोदी अर्पित करेंगे स्‍वर्ण कवच 

पीएम मोदी इस कनकना किंदी के लिए आज स्‍वर्ण कवच भी समर्पित करेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे. द्रष्टा सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामी ने कहा, "मठ पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए भगवान को सुवर्ण तीर्थ मंडप चढ़ाएगा. प्रधानमंत्री सर्वज्ञ पीठ, गोशाला और नए गीता मंदिर जाएंगे. वे चंद्रशाले में अष्ट मठों के सभी संतों से बात करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे. उन्होंने 'पत्रोड़े' समेत उडुपी के खास पकवानों को चखने की इच्छा जताई है." इस कार्यक्रम के चलते 28 नवंबर, शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्री कृष्ण मठ में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

udupi sri krishna matha

