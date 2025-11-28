Udupi Sri Krishna Matha : पीएम मोदी 28 नवंबर 2025, शुक्रवार को उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. यह एक बड़ी भक्ति सभा है जिसमें करीब एक लाख लोग मिलकर श्रीमद्भगवद गीता का पाठ करेंगे. इन लोगों में विद्यार्थी, साधु-संत, समेत कई विद्वान और आम भक्‍तजन आदि शामिल होंगे. साथ ही पीएम मोदी उडुपी में सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंडी के लिए तैयार स्वर्ण कवच भी समर्पित करेंगे. मान्यता है कि इसी स्थान से संत कनकदास को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे.

अपनी जगह से हिल गई थी मूर्ति



इस मठ को लेकर एक कहानी प्रचलित है, जो बताती है कि भक्ति में कितनी ताकत होती है कि भगवान को स्‍वयं प्रकट होना पड़ता है. यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जो कवि और महान संत कनकदास से जुड़ी है. संत कनकदास को नीची जाति का होने के कारण उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था. तब उन्‍होंने बाहर से प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्‍ण से दर्शन देने का आग्रह किया.

उनकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान कृष्ण की मूर्ति हिल गई और चमत्कारिक रूप से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई. साथ ही उसके करीब की दीवार में एक दरार बन गई. फिर इसी दरार से संत कनकदास ने भगवान कृष्‍ण के दर्शन किए थे. फिर इस दरार को एक छोटी सी खिड़की में बदल दिया गया, जिसे कनकना किंदी कहते हैं. आज भी भक्‍त इस खिड़की से ही भगवान कृष्‍ण के दर्शन करते हैं.

पीएम मोदी अर्पित करेंगे स्‍वर्ण कवच

पीएम मोदी इस कनकना किंदी के लिए आज स्‍वर्ण कवच भी समर्पित करेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे. द्रष्टा सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामी ने कहा, "मठ पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए भगवान को सुवर्ण तीर्थ मंडप चढ़ाएगा. प्रधानमंत्री सर्वज्ञ पीठ, गोशाला और नए गीता मंदिर जाएंगे. वे चंद्रशाले में अष्ट मठों के सभी संतों से बात करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे. उन्होंने 'पत्रोड़े' समेत उडुपी के खास पकवानों को चखने की इच्छा जताई है." इस कार्यक्रम के चलते 28 नवंबर, शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्री कृष्ण मठ में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.