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Ugadi 2026: इस दिन से शुरू होगा तेलुगु नववर्ष, जानें शुभ मुहूर्त महत्व और खास मान्यताएं

Ugadi 2026 Telugu New Year: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से तेलुगु नववर्ष का आरंभ होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह तिथि 19 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल उगादी कब मनाई जाएगी, इस पर्व का महत्व क्या है और इससे जुड़ी खास मान्यताएं और परंपराएं क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 15, 2026, 04:33 PM IST
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Ugadi 2026: इस दिन से शुरू होगा तेलुगु नववर्ष, जानें शुभ मुहूर्त महत्व और खास मान्यताएं

When is Ugadi 2026: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को उत्तर भारत में जहां भरतीय नववर्ष मनाया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में इस दिन उगादी का त्योहार मनाया जाता है. यह त्योहार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाला यह उत्सव प्रकृति के श्रृंगार और नए जीवन का प्रतीक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उगादी वह दिन है जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की थी. इसे 'युगादि' (युग +आदि) कहा जाता है, जिसका मतलब होता है- 'युग का प्रारंभ'. मान्यत है कि इसी दिन से समय की गणना शुरू हुई थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल उगादी का त्योहार कब मनाया जाएगा और इससे जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं क्या हैं.

उगादी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल उगादी का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा. इसी दिन से तेलुगु शक संवत 1948 का शुभारंभ होगा. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 52 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2026 को शाम 5 बजकर 52 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि के अनुसार, इस साल उगादी का पर्व 19 मार्च को ही मनाया जाएगा. 

क्या है उगादी का पौराणिक महत्व?

'उगादी' शब्द संस्कृत के दो शब्दों 'युग' (काल) और 'आदि' (शुरुआत) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है- एक नए युग का आरंभ. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना शुरू की थी. कहा जाता है कि वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य स्वरूप को पहचाना और सृष्टि का सृजन किया. इसीलिए यह दिन सिर्फ एक कैलेंडर की शुरुआत नहीं, बल्कि अस्तित्व के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है.

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उगादी से जुड़ी विशेष परंपराएं 

इस पर्व की तैयारियां हफ्तों पहले घरों की साफ-सफाई और रंग-रोगन के साथ शुरू हो जाती हैं. उगादी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके बाद लोग नए वस्त्र धारण करते हैं. घर के मुख्य द्वार को ताजे फूलों और आम के पत्तों के तोरण से सजाया जाता है. घर के आंगन में रंग-बिरंगी रंगोली बनाई जाती है. इसके अलावा इस दिन इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा 'पंचांग श्रवणम' है. इसमें परिवार के बुजुर्ग या पुरोहित वार्षिक पंचांग पढ़ते हैं. इस दौरान आने वाले साल भर की ज्योतिषीय गणना, वर्षा का अनुमान, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत भविष्यकथन सुना जाता है.

यह भी पढ़ें: धूमावती कैसे हरती हैं भक्तों के जीवन का घोर अंधकार? चैत्र नवरात्र में होती है इनकी विशेष पूजा

क्या है उगादी पचड़ी?

उगादी के उत्सव का मुख्य आकर्षण उगादी पचड़ी नाम का  विशेष व्यंजन है. इसमें गुड़, नीम के फूल, इमली, कच्चा आम, नमक और मिर्च का मिश्रण होता है. यह व्यंजन जीवन के छह अलग-अलग अनुभवों (मिठास, कड़वाहट, खटास, कसैलापन, नमकीन और तीखापन) को दर्शाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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