यहां भगवान को मिठाई नहीं, बल्कि चढ़ाई जाती है 'कड़क व्हिस्की'! जानिए बाबा काल भैरव के इस अनोखे मंदिर का सच

जब हम किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो आमतौर पर हमारे हाथ में पेड़े, बर्फी, नारियल या फूलों की माला होती है. भगवान को मीठा भोग लगाना हमारी सदियों पुरानी परंपरा है. लेकिन हमारे देश में एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है, जहां का नजारा देखकर पहली बार जाने वाले लोग दंग रह जाते हैं.
इस मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए मिठाई या फल नहीं, बल्कि कड़क विदेशी शराब और व्हिस्की चढ़ाई जाती है. यहां आने वाले भक्त भी भगवान के चरणों में शराब की बोतलें ही लाकर रखते हैं.
ये अजीबोगरीब और रहस्यमयी परंपरा किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर में निभाई जाती है.
उज्जैन के इस काल भैरव मंदिर को लेकर लोगों के बीच गहरी आस्था है. वैसे तो हिंदू धर्म में शराब को एक बुराई माना जाता है और इसे धार्मिक जगहों से दूर रखा जाता है. लेकिन बाबा काल भैरव के दरबार में नियम बिल्कुल बदल जाते हैं.
तंत्र शास्त्र और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार, काल भैरव को शिव जी का ही एक उग्र रूप माना गया है. इस रूप की पूजा में तामसिक चीजें जैसे मदिरा यानी शराब का भोग लगाना बहुत जरूरी माना जाता है.
यही वजह है कि यहां साल के बारह महीने और चौबीसों घंटे बाबा को शराब का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है.
इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ शराब चढ़ाना नहीं है, बल्कि वह चमत्कार है जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं. जब कोई भक्त यहां शराब की बोतल लेकर आता है, तो मंदिर के पुजारी उसे एक छोटी तश्तरी यानी प्लेट में निकालते हैं.
इसके बाद उस प्लेट को बाबा काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाया जाता है. देखते ही देखते प्लेट में रखी पूरी शराब गायब हो जाती है. मूर्ति के मुंह के पास कोई छेद या नली नहीं बनी है. इसके बावजूद शराब की बूंद बूंद मूर्ति के अंदर समा जाती है. वैज्ञानिक भी आज तक इस राज को नहीं खोल पाए हैं कि आखिर वह शराब जाती कहां है.
मंदिर के बाहर का नजारा भी किसी आम धार्मिक स्थल से बिल्कुल अलग और दिलचस्प होता है. जहां आम तौर पर मंदिरों के बाहर फूल और प्रसाद की दुकानें होती हैं, वहीं यहां की दुकानों पर शराब की छोटी बड़ी बोतलें बिकती हैं.
भक्त बिना किसी झिझक के इन बोतलों को खरीदते हैं और लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करते हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि बाबा को भोग लगाने के बाद बची हुई शराब को भक्तों के बीच चरणामृत के रूप में बांट दिया जाता है. यहां आने वाले श्रद्धालु इस शराब के प्रसाद को बहुत पवित्र मानते हैं और इसे बड़े आदर के साथ ग्रहण करते हैं.
काल भैरव बाबा को उज्जैन नगर का सेनापति या कोतवाल भी कहा जाता है. स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि महाकाल की नगरी में रहने के लिए बाबा काल भैरव की इजाजत लेना बहुत जरूरी है.
अगर आप उज्जैन जा रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, तो काल भैरव के दरबार में माथा टेके बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है. विज्ञान भले ही इस चमत्कार को अंधविश्वास की नजर से देखे, लेकिन भक्तों के लिए यह बाबा की जीती जागती शक्ति का सबूत है.
यही कारण है कि इस अनोखे चमत्कार को देखने के लिए देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग खिंचे चले आते हैं.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)