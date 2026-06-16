/आज बाबा महाकाल का दिव्य रक्षाबंधन! बांधी जाएगी पहली राखी, बटेगा सवा लाख लड्डुओं का प्रसाद

धार्मिक नगरी उज्जैन में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक बार फिर आस्था और परंपरा का बेहतरीन नजारा देखने को मिलने वाला है. विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस बार भी वर्षों पुरानी परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाएगा.
रक्षाबंधन के दिन भगवान महाकाल को सवा लाख शुद्ध देसी घी के लड्डुओं का महाभोग लगाया जाएगा. शुक्रवार की सुबह होने वाली खास भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को यह भव्य प्रसाद अर्पित किया जाएगा.
इसके बाद इस महाप्रसाद को दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के बीच बांटा जाएगा. इस खास आयोजन को लेकर पूरे उज्जैन शहर और महाकाल भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.
महाकाल मंदिर परिसर में रक्षाबंधन के महाभोग को तैयार करने का काम काफी जोर-शोर से चल रहा है. करीब चार दिन पहले ही पूरे विधि-विधान के साथ भट्टी पूजन करके प्रसाद बनाने की शुरुआत की गई थी.
इस विशाल महाभोग को तैयार करने के लिए 20 से अधिक कुशल हलवाई दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. प्रसाद की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.
बेसन, शुद्ध देसी घी, शक्कर और भारी मात्रा में काजू-बदाम जैसे सूखे मेवों को मिलाकर ये स्वादिष्ट लड्डू तैयार किए जा रहे हैं. मंदिर के ग्रीन रूम के पास बने विशेष रसोईघर में लगातार सवा लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं.
महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु ने बताया कि रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल को लड्डुओं का भोग लगाने की यह परंपरा कई दशकों पुरानी है.
हर साल की तरह इस बार भी भगवान के एक भक्त के सहयोग से इन सवा लाख लड्डुओं का निर्माण कराया जा रहा है.
शुक्रवार को तड़के होने वाली भस्म आरती में भगवान महाकाल को रक्षा सूत्र बांधने के तुरंत बाद इस महाभोग को अर्पित किया जाएगा. सुबह आरती संपन्न होने के बाद से लेकर देर शाम तक मंदिर में आने वाले हर एक श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में यह लड्डू बांटा जाएगा.
रक्षाबंधन के दिन उज्जैन में सबसे पहला त्यौहार बाबा महाकाल के दरबार में ही मनाया जाता है. शुक्रवार सुबह तड़के 4 बजे भगवान महाकाल का जल और पंचामृत से दिव्य अभिषेक किया जाएगा. इसके बाद बाबा को नए वस्त्र और सोने-चांदी के आकर्षक आभूषण धारण कराए जाएंगे.
पुजारी परिवार की ओर से भगवान को राखी बांधी जाएगी और सवा लाख लड्डुओं का भोग लगाकर भस्म आरती की जाएगी.
ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में पूरे माह उपवास रखने वाले श्रद्धालु श्रावणी पूर्णिमा के दिन इसी महाप्रसाद को ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं. इसके बाद सुबह 7:30 बजे होने वाली शासकीय आरती में भी रक्षा सूत्र चढ़ाया जाएगा.
भस्म आरती के बाद जैसे ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खुलेंगे, प्रसाद वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा. सवा लाख लड्डुओं का ये विशाल भंडार इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मंदिर आने वाला कोई भी भक्त महाप्रसाद से वंचित न रहे.
मंदिर समिति ने इसके लिए अलग-अलग काउंटर और विशेष व्यवस्था की है. सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. भक्तों का मानना है कि महाकाल का यह लड्डू रूपी महाप्रसाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि यह भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक भी है.
रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल के इस अलौकिक रूप के दर्शन और महाप्रसाद पाने के लिए देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं. त्योहार के चलते शहर के सभी होटल, धर्मशालाएं और मार्ग भक्तों से पटे पड़े हैं. मंदिर परिसर में तड़के से ही लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलेंगी.
उज्जैन में ये माना जाता है कि महाकाल ही इस शहर के राजा हैं, इसलिए हर शुभ काम या त्योहार की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं के दरबार से होती है. राजा महाकाल को रक्षा सूत्र बंधने के बाद ही पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है.
डिस्क्लेमर: ये लेख केवल धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और महाकाल मंदिर की प्राचीन रीति-रिवाजों की जानकारियों पर आधारित है. मंदिर में दैनिक पूजा-पाठ और महाभोग के समय या नियमों में होने वाले किसी भी तात्कालिक बदलाव के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आधिकारिक दिशा-निर्देशों को ही अंतिम माना जाए.