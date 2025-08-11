उल्लू अगर इस रूप में दिख जाए तो समझ लें शुरू होने वाला है अच्छा वक्त, जान लें उल्लू से जुड़े शकुन और अपशकुन
Owl Omens: हिंदू मान्यताओं में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में यदि दिन या रात के समय यह अचानक दिखाई दे जाए, तो इसे सामान्य घटना नहीं माना जाता. शकुन शास्त्र में उल्लू के दर्शन को कई तरह के शुभ और अशुभ संदेशों से जोड़ा गया है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:16 PM IST
Owl Good Bad Omens: हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, जो अनायास ही सोचने पर मजबूर कर देती हैं- जैसे सुबह-सुबह गाय का दिखना, घर में बिल्ली का प्रवेश, छत पर कौए का बोलना, या पास में चिड़िया का घोंसला बनाना. इन आकस्मिक घटनाओं के पीछे क्या कोई संदेश छिपा है, इस बारे में प्राचीन शास्त्रों में विस्तृत वर्णन मिलता है.  कहा जाता है कि कभी यह सौभाग्य की शुरुआत का संकेत देता है, तो कभी आने वाले संकट की चेतावनी भी. ऐसे में लोग उल्लू से जुड़े शकुन और अपशकुन के बारे में जानना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उल्लू से जुड़े कौन से शकुन शुभ संकेत देते हैं और उल्लू से जुड़े कौन से अपशकुन अशुभ संकेत देते हैं. 

भाग्य के साथ का संदेश

मान्यता है कि यदि दिन में उल्लू दिखाई दे, तो यह बेहद शुभ माना जाता है. इसका संकेत होता है कि निकट भविष्य में आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और किस्मत आपका साथ देने लगेगी. यह भी संभव है कि कोई सुखद समाचार मिले या जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएं. इसलिए दिन में उल्लू दिखना घबराने की नहीं, बल्कि खुश होने की बात है.

घर में आने वाली परेशानी का संकेत

यदि कोई उल्लू लगातार आपके घर के आसपास मंडराने लगे या दस्तक देने लगे, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता. यह आने वाली बड़ी समस्या या परेशानी का संकेत हो सकता है. खासकर यह चेतावनी होती है कि घर के मुखिया को किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में सभी निर्णय सोच-समझकर लेने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

सफेद उल्लू का दिखना

आज के समय में सफेद उल्लू का दिखना बेहद दुर्लभ है. खासतौर पर यदि यह रात के समय दिखाई दे, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. शकुन शास्त्र के अनुसार, इसका मतलब होता है कि आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है. इसके अलावा यह भी संकेत है कि जल्द ही आपको किसी महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर की प्राप्ति होगी.

इच्छा पूर्ति का संकेत

यदि घर में कोई मेहमान आए और उसके तुरंत बाद उल्लू दिखाई दे, तो यह मनोकामना पूरी होने का प्रतीक माना जाता है. चूंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए इसे आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में यह संभव है कि आपके अधूरे कार्य पूरे हों या लंबे समय से अटके पड़े हुए थे. ये खुशहाली का भी संकेत है.

यात्रा की सफलता का संदेश

रात के समय यात्रा करते हुए उल्लू का मध्यम स्वर में प्रसन्न होकर बोलना, सफलता का स्पष्ट संकेत है. इसका मतलब है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है और यात्रा भी सफल रहेगी.

धन हानि या चोरी की चेतावनी

यदि उल्लू आपके घर के मुख्य द्वार पर लगातार तीन दिन तक विलाप करे, तो इसे गंभीर चेतावनी माना जाता है. यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में चोरी, डकैती या किसी प्रकार की आर्थिक हानि हो सकती है. ऐसे में सतर्क रहना और सुरक्षा के सभी उपाय करना आवश्यक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Owl Good Bad Omens

