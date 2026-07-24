/एक रात, 1 करोड़ मूर्तियां और शिव का श्राप! जानिए त्रिपुरा के इस रहस्यमयी पहाड़ का सच

हमारे देश में ऐसी ऐसी पुरानी और अनोखी जगहें हैं, जिनके बारे में जानकर दिमाग घूम जाता है. त्रिपुरा की उनाकोटी भी ऐसी ही एक जगह है. यहां पहाड़ों के पत्थरों को काटकर ढेर सारी मूर्तियां बनाई गई हैं.
उनाकोटी नाम का मतलब ही होता है एक करोड़ में एक कम. यानी यहां पूरे 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर के देवी देवता मौजूद हैं. चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी जगह की पूरी कहानी क्या है.
उनाकोटी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर है. यह जगह चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरी है.
यहां चट्टानों को उकेर कर भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की विशाल आकृतियां बनाई गई हैं. इतनी सुनसान जगह पर पत्थरों को इस तरह तराशा देखना सचमुच चौंका देता है.
जंगलों के बीच बनी ये मूर्तियां आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली हैं. कोई नहीं जानता कि इतने भारी पत्थरों को किसने काटा, कब बनाया और क्यों बनाया गया है.
इतिहासकार बस इतना अंदाजा लगाते हैं कि ये मूर्तियां करीब 1100 या 1200 साल पुरानी (आठवीं या नौवीं सदी की) हो सकती हैं.
इस जगह को लेकर एक बहुत पुरानी कहानी सुनी जाती है. कहते हैं कि एक बार भगवान शिव एक करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे. रात में सबने उनाकोटी में आराम किया.
शिवजी ने सबको हिदायत दी कि सूरज उगने से पहले उठना है. लेकिन सुबह सिर्फ शिवजी ही जागे, बाकी सब सोते रह गए. इस बात पर शिवजी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सबको पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और अकेले आगे निकल गए.
एक और मजेदार लोककथा शिल्पकार कालू की है. कालू शिव पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहता था. शिवजी ने उसके सामने शर्त रखी, अगर वह एक ही रात में एक करोड़ मूर्तियां बना देगा, तो ही कैलाश जा पाएगा.
कालू पूरी रात मूर्तियां बनाता रहा. लेकिन जब सुबह गिनती हुई, तो एक मूर्ति कम निकली. शर्त टूट गई और कालू कैलाश नहीं जा सका. तभी से इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ गया.
(Disclaimer): यह लेख पौराणिक कथाओं, लोकमान्यताओं और ऐतिहासिक जानकारियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों तक भारतीय संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारी पहुंचाना है.