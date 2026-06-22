Bharat temple: रामायण की कहानी में भगवान राम और लक्ष्मण के त्याग की बातें तो हर कोई जानता है. लेकिन इस महाकाव्य के एक ऐसे नायक भी हैं, जिन्होंने भाईचारे और त्याग की अनूठी मिसाल पेश की, फिर भी वे इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम से रह गए. हम बात कर रहे हैं राजा भरत की, जिन्होंने भगवान राम के वनवास जाने के बाद खुद भी सन्यासी का जीवन जिया.
क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में भगवान राम के भाई भरत का सिर्फ एक ही मंदिर है. ये अनोखा मंदिर केरल के त्रिशूर जिले के इरिंजालकुडा नाम की जगह पर स्थित है. इस ऐतिहासिक स्थान को लोग कूडलमाणिक्यम मंदिर के नाम से पूजते हैं. केरल के प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय मंदिर के इतिहास की किताबों के अनुसार यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जो पूरी तरह राजा भरत को समर्पित है.
इस रहस्यमयी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है. केरल के प्रसिद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दस्तावेज केरलोत्पत्ति और प्राचीन मंदिर अभिलेखों के मुताबिक इस मंदिर की स्थापना करीब एक हजार साल से भी पहले हुई थी. पुरानी कहानियों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहां स्थापित मूर्ति बहुत चमत्कारी है.
कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा को समुद्र के किनारे भगवान विष्णु के चार रूपों की मूर्तियां मिली थीं. उनमें से जो मूर्ति राजा भरत की थी, उसे इसी इरिंजालकुडा में स्थापित किया गया. इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही भक्तों को एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अहसास होता है.
कूडलमाणिक्यम मंदिर की बनावट और परंपराएं इतनी अनोखी हैं कि आज भी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. केरल की पारंपरिक वास्तुकला की किताबों में दर्ज नियमों के आधार पर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है. इस मंदिर की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि यहां भगवान की पूजा के लिए कपूर या अगरबत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता.
मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सिर्फ शुद्ध घी के दीए जलाए जाते हैं. इसके अलावा यहां मिलने वाला प्रसाद भी बेहद खास होता है. यहां आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में एक खास तरह का बैंगन दिया जाता है, जिसे लोग बहुत चाव से खाते हैं.
इस मंदिर के नाम और यहां के तालाब को लेकर भी एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है. कूडलमाणिक्यम शब्द का मतलब होता है माणिक्य का मिलना. स्थानीय इतिहास की किताबों के अनुसार एक बार भगवान की मूर्ति के माथे से एक कीमती माणिक्य निकलकर दूसरे रत्न में समा गया था, जिसके बाद से इस मंदिर का नाम यह पड़ा.
मंदिर परिसर के चारों तरफ चार बड़े तालाब बने हुए हैं, जिन्हें कुली कहा जाता है. इन तालाबों को लेकर एक दिलचस्प नियम है कि इनमें रहने वाली मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. श्रद्धालु यहां आकर मछलियों को दाना खिलाते हैं, जिसे एक बड़ा पुण्य का काम माना जाता है.
आज भी ये मंदिर रामायण काल की यादों और हमारी प्राचीन संस्कृति को अपने भीतर समेटे हुए है. केरल के पर्यटन और सांस्कृतिक विभागों के पुराने रिकॉर्ड में इस बात का साफ जिक्र है कि ये मंदिर भारत की एकता और भाईचारे का एक महान प्रतीक है.
लोग मानते हैं कि राजा भरत के इस रूप के दर्शन करने से परिवार में प्रेम और वफादारी बढ़ती है. अगर आप भी रामायण के इस महान और निस्वार्थी नायक की अनसुनी कहानी को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो केरल के इस खूबसूरत और शांत कूडलमाणिक्यम मंदिर की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)