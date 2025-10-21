Advertisement
Bhai Dooj 2025: भाई दूज और छठ पूजा का अनोखा रिश्ता, जानें कैसे जुड़ी हैं ये दो परंपराएं

Bhai Dooj 2025: भाईदूज और छठ पूजा भले ही अलग परंपराओं में मनाए जाते हों, लेकिन इनके बीच गहरा आध्यात्मिक और पारिवारिक संबंध है. आइए जानते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:50 PM IST
Bhai Dooj 2025: भारत में दीपावली के बाद दो प्रमुख पर्वों का आगमन होता है भाईदूज और छठ पूजा. भले ही दिखने में ये पर्व अलग लगते हों, लेकिन दोनों के मूल में सूर्यदेव और उनका परिवार ही केंद्र बिंदु हैं. जहां भाईदूज भाई-बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक है, वहीं छठ पूजा सूर्यदेव और प्रकृति की आराधना का प्रमुख महापर्व माना जाता है. भाईदूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनके दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व है, जिसमें व्रती सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना करते हैं. आइए जानते हैं इन दोनों पर्वों के बीच के संबंध और पौराणिक कथा.

सूर्यपुत्री यमुना और यमराज की कथा

भाईदूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है. पुराणों के अनुसार, इस दिन सूर्यदेव की पुत्री यमुना ने अपने भाई यमराज को तिलक कर भोजन कराया था. यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना को वरदान दिया कि जिस दिन बहन अपने भाई को तिलक और भोजन कराएगी, उस भाई को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा. इस कथा से भाईदूज का पर्व जन्मा, जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है. यमुना नदी के रूप में ही नहीं, बल्कि सूर्यदेव की पुत्री के रूप में भी पूजी जाती हैं.

सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना

भाईदूज के कुछ दिन बाद आता है छठ पर्व, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है. यह पर्व सूर्योपासना का प्रमुख महापर्व माना जाता है. चार दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में व्रती सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया (षष्ठी देवी) की पूजा करते हैं. सूर्य की किरणों को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जबकि छठी मैया संतान और परिवार की रक्षा करती हैं. इस तरह छठ पर्व सूर्यदेव की शक्ति और ममता दोनों का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें: भाई दूज पर भाई विदेश या दूर शहर में है? अपनाएं ये आसान विधि, बढ़ेगा स्नेह और सौभाग्य

भाईदूज और छठ पूजा के बीच अद्भुत कड़ी

दोनों पर्वों का संबंध सूर्यदेव और उनके परिवार से जुड़ा है. भाईदूज में यमुना अपने भाई को दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं, जबकि छठ पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया परिवार की समृद्धि और सुख-शांति की कामना के लिए पूजे जाते हैं.

