अनोखा मंदिर जहां प्रसाद की जगह चढ़ाए जाते हैं जूते, मनोकामना पूर्ण होने के बाद करना होता है ये काम

Siddhidatri Temple Bhopal: नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दौरान मंदिरों में देवी मां को फूल, नारियल, चुनरी और मिठाइयां अर्पित करने की परंपरा होती है. लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मंदिर है, जहां माता को फूल या मिठाई नहीं, बल्कि जूते-चप्पल चढ़ाए जाते हैं. यह परंपरा लगभग 30 वर्षों से चली आ रही है और इसके पीछे एक विशेष कथा जुड़ी है. आइए जानते हैं कि देवी के इस मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने के बाद भक्त जूते-चप्पल क्यों चढ़ाते हैं और इससे जुड़ी परंपरा क्या है.

सिद्धिदात्री पहाड़वाला मंदिर की खासियत

भोपाल के कोलार क्षेत्र की पहाड़ियों पर स्थित माता सिद्धिदात्री का यह मंदिर नवरात्रि के दौरान आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता. यहां भक्त सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंचते हैं. सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोग माता को फल या फूल नहीं, बल्कि बच्चों के नए जूते-चप्पल अर्पित करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

परंपरा की शुरुआत कैसे हुई?

करीब तीन दशक पहले कई भक्तों ने एक जैसा सपना देखा, जिसमें देवी ने आदेश दिया कि कोई भी बच्ची नंगे पैर न चले. इसके बाद मंदिर की नींव रखी गई और जूते-चप्पल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई. मंदिर के संस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता के अनुसार, 1994 में यहां शिव-पार्वती विवाह और यज्ञ का आयोजन हुआ था, और 1995 में मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद यह परंपरा लगातार जारी है.

भक्तों की आस्था और मान्यता

यहां आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता सिद्धिदात्री उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. जब किसी की इच्छा पूरी हो जाती है तो वह फिर से नए जूते-चप्पल चढ़ाकर आभार व्यक्त करता है. यही कारण है कि समय के साथ यहां फुटवियर का चढ़ावा लगातार बढ़ता जा रहा है.

300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मिलता है दर्शन

मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 300 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं. सामान्य दिनों में यहां 50-60 जोड़ी जूते-चप्पल अर्पित होते हैं, जबकि नवरात्रि के समय यह संख्या हजारों तक पहुंच जाती है.

यह भी पढ़ें: अजूबा सिद्ध पीठ जहां देवी मां के रूप में पूजे जाते हैं हनुमान जी, अद्भुत है रहस्य

चढ़ावे के खास नियम

बच्चों के नए जूते-चप्पल सीधे देवी को अर्पित किए जाते हैं. बड़ों के फुटवियर मंदिर परिसर में बने विशेष डिब्बों में रखे जाते हैं.

जरूरतमंदों तक पहुंचती मदद

मंदिर में अर्पित किए गए सभी जूते-चप्पल बाद में गरीब और जरूरतमंद बच्चियों को बांट दिए जाते हैं. इससे वे बच्चियां लाभान्वित होती हैं जिनके पास पहनने के लिए सही फुटवियर नहीं होता.

देश-विदेश से आते हैं चढ़ावे

यह परंपरा अब केवल भोपाल तक सीमित नहीं है. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग यहां जूते-चप्पल भेजते हैं. यहां तक कि विदेशों से भी भक्त डाक के माध्यम से फुटवियर मंदिर पहुंचाते हैं. इन्हें पहले देवी को अर्पित किया जाता है और बाद में गरीब बच्चियों में वितरित किया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)