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मेंढक की पीठ पर टिका है भारत का यह गुप्त तांत्रिक मंदिर, क्या आप जानते हैं 'मांडूक्य मंदिर' का यह अनोखा रहस्य?

Tantrik mendhak mandir: ये खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित भारत के एकमात्र तांत्रिक मेंढक मंदिर की अनोखी वास्तुकला, घूमते शिवलिंग और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने वाली तांत्रिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है.

Published: Jun 22, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:26 AM IST
मेंढक की पीठ पर टिका है भारत का यह गुप्त तांत्रिक मंदिर, क्या आप जानते हैं 'मांडूक्य मंदिर' का यह अनोखा रहस्य?

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