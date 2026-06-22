इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनोखी बनावट है. पूरा मंदिर एक बहुत बड़े मेंढक की पीठ पर टिका हुआ है. प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की किताबों और स्थानीय ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से तांत्रिक पद्धति पर बनाया गया है. दूर दूर से लोग इस अनोखे निर्माण को देखने यहां आते हैं.