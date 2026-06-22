Tantrik mendhak mandir: भारत में देवी देवताओं के कई अनोखे और रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं. ऐसा ही एक बेहद अद्भुत और रहस्यमयी शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ओयल कस्बे में स्थित है. इस ऐतिहासिक मंदिर को लोग मेंढक मंदिर या मांडूक्य मंदिर के नाम से जानते हैं.
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनोखी बनावट है. पूरा मंदिर एक बहुत बड़े मेंढक की पीठ पर टिका हुआ है. प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की किताबों और स्थानीय ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से तांत्रिक पद्धति पर बनाया गया है. दूर दूर से लोग इस अनोखे निर्माण को देखने यहां आते हैं.
इस अद्भुत मंदिर का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है. इतिहास की पुरानी किताबों और ओयल रियासत के दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण आज से करीब दो सौ साल पहले कराया गया था. ओयल राजा के वंशज और स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि उस समय के राजा बख्श सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था.
कहा जाता है कि एक बार पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ा था. तब राजा ने अपनी प्रजा को भुखमरी और अकाल से बचाने के लिए तंत्र शास्त्र का सहारा लिया. उन्होंने एक बड़े तांत्रिक विद्वान की देखरेख में इस विशेष मंदिर की नींव रखवाई ताकि राज्य पर आया संकट दूर हो सके.
मांडूक्य मंदिर की वास्तुकला इतनी बेजोड़ है कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. तंत्र विद्या की प्राचीन किताबों में दर्ज नियमों के आधार पर इस मंदिर का मुख्य ढांचा तैयार किया गया है. मंदिर के ठीक सामने महाकाव्य कालीन शैली में तराशा गया एक विशालकाय मेंढक बैठा हुआ है.
इस मेंढक की पीठ के ऊपर ही भगवान शिव का गर्भगृह बनाया गया है. मंदिर की दीवारों पर भी कई तरह की तांत्रिक कलाकृतियां और देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं. इसके गर्भ गृह का शीर्ष भाग भी तंत्र साधना के विशेष यंत्र के आकार में नजर आता है.
इस मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग भी अपने आप में बेहद चमत्कारी और अनोखा माना जाता है. स्थानीय लोग और पुजारी बताते हैं कि यहां मौजूद नर्मदेश्वर शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता रहता है. इसके अलावा इस शिवलिंग को लेकर एक और बड़ा रहस्य है.
कहा जाता है कि यह शिवलिंग अपने स्थान पर थोड़ा घूमता भी है. तंत्र साधना की मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करता है. बाढ़, सूखा या कोई भी अन्य प्राकृतिक संकट आने से पहले ही यहां की तांत्रिक शक्तियां उसे शांत कर देती हैं.
आज भी यह मंदिर तंत्र प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है. ओयल रियासत के पुराने इतिहास और सांस्कृतिक अभिलेखों में इस बात का साफ जिक्र मिलता है कि इस मंदिर की स्थापना के बाद से उस क्षेत्र में कभी कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा.
लोग मानते हैं कि मेंढक की पीठ पर बैठकर भगवान शिव आज भी पूरे इलाके की सुख समृद्धि की रक्षा कर रहे हैं. अगर आप भी इतिहास और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित इस अनोखे तांत्रिक मांडूक्य मंदिर का दीदार एक बार जरूर करना चाहिए.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)