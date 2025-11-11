Advertisement
Utpanna Ekadashi 2025: राशि के अनुसार लगाएं भगवान विष्णु को भोग, मिलेगा अपार धन और सुख

Utpanna Ekadashi 2025 Bhog: उत्पन्ना एकादशी का दिन भक्ति, आस्था और मोक्ष का प्रतीक है. इस दिन अपनी राशि के अनुसार भोग अर्पित करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:25 PM IST
Utpanna Ekadashi 2025: राशि के अनुसार लगाएं भगवान विष्णु को भोग, मिलेगा अपार धन और सुख

Utpanna Ekadashi 2025 Bhog: उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन उपवास रखकर श्रीहरि की पूजा करने से मनुष्य के जीवन की हर कठिनाई समाप्त होती है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन यदि भक्त अपनी राशि के अनुसार भोग अर्पित करें, तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. आइए जानते हैं, इस पावन अवसर पर बारह राशियों के जातकों को कौन-सा भोग श्रीहरि को अर्पित करना चाहिए और उसका फल क्या होता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को इस दिन लाल रंग की मिठाई जैसे बूंदी लड्डू या लाल पेड़ा का भोग लगाना चाहिए. यह भोग साहस, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करता है. श्रीहरि की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों को सफेद रंग की मिठाई, जैसे रबड़ी, रसगुल्ला या खीर अर्पित करनी चाहिए. इससे घर में शांति और मानसिक सुख की प्राप्ति होती है. परिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए मूंग दाल का हलवा सबसे शुभ भोग माना गया है. इस भोग से ग्रह दोष शांत होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है. साथ ही, बुद्धि और वाणी में मधुरता भी बढ़ती है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को बर्फी (खासकर नारियल या दूध से बनी) का भोग लगाना चाहिए. यह भोग पारिवारिक स्थिरता, स्नेह और सौभाग्य बढ़ाता है. इस दिन बर्फी चढ़ाने से घरेलू विवाद भी समाप्त होते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों को केले का भोग लगाना और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए. यह भोग धन वृद्धि, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है. श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को मिक्स मिठाई का भोग लगाना चाहिए. यह भोग भाग्योदय का कारक है और जीवन में नई शुरुआत के लिए शुभ फल देता है. साथ ही करियर में भी प्रगति के योग बनते हैं.

यह भी पढ़ें: लहसुन-प्याज का राहु-केतु से क्या है कनेक्शन, व्रत-त्योहार में इसका सेवन क्यों है निषेध, जानिए

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए पंचामृत (दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण) सबसे शुभ भोग है. इसे श्रीहरि को अर्पित करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए. यह भोग रिश्तों में मधुरता, व्यापार में लाभ और आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया है.

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए बेसन के लड्डू सर्वोत्तम भोग हैं. इसे अर्पित करने से सौभाग्य और उन्नति के मार्ग खुलते हैं. साथ ही आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होता है.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए. यह भोग विवाह और प्रेम जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करता है. साथ ही मन की अशांति को समाप्त करता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों को गुलाब जामुन का भोग लगाना चाहिए. इससे जीवन में खुशियां और आनंद बढ़ता है. यह भोग कार्यों में सफलता और नए अवसरों की प्राप्ति कराता है।

मीन राशि

मीन राशि वालों को केसर की खीर अर्पित करनी चाहिए. यह भोग आध्यात्मिक शांति, समृद्धि और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है. भगवान विष्णु इस भोग से अति प्रसन्न होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

