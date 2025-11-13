Utpanna Ekadashi 2025: मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है. इसी दिन सोते हुए भगवान विष्‍णु को मूर राक्षस से बचाने के लिए उत्‍पन्‍न हुई देवी को श्रीहरि ने एकादशी के तौर पर पूजे जाने का वरदान दिया था. यह देवी भगवान विष्‍णु के तेज से उत्‍पन्‍न हुई थी, इसलिए इसे उत्‍पन्‍ना एकादशी कहते हैं. उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से आरोग्य, संतान तथा मोक्ष प्राप्‍त होता है. इस साल उत्पन्ना एकादशी के दिन एक ओर शुभ योग भी बन रहे हैं, तो दूसरी ओर राहु काल का साया भी है. जानिए उत्‍पन्‍ना एकादशी का व्रत रखने की सही तारीख, पूजा समय और पारण समय.

उत्पन्ना एकादशी कब है?

पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी तिथि 14 व 15 नवंबर की दरम्‍यानी रात 12 बजकर 49 मिनट पर शुरू होगी और 16 नवंबर को तड़के सुबह 2 बजकर 37 मिनट पर समाप्‍त होगी.

उत्पन्ना एकादशी के दिन इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं. इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विष्कुंभ योग और अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है. वहीं 15 नवंबर 2025 को राहुकाल का समय सुबह 9 बजकर 25 मिनट से सुबह 10 बजकर 45 मिनट तक रहेगा.

उत्‍पन्‍ना एकादशी के दिन पारण समय

उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025, रविवार को किया जाएगा. उत्‍पन्‍ना एकादशी का पारण समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.

उत्‍पन्‍ना एकादशी पर पूजा मुहूर्त

उत्‍पन्‍ना एकादशी पर पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से

विजय मुहूर्त - दोपहर 1 बजकर 53 मिनट से दोपहर 2 बजकर 36 मिनट से

गोधूलि मुहूर्त - शाम 5 बजकर 27 मिनट से शाम 5 बजकर 54 मिनट से

उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि

उत्पन्ना एकादशी की सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें. फिर श्रीहरि का स्‍मरण करके व्रत का संकल्‍प लें. फिर शुभ मुहूर्त में पूजा स्‍थल पर गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें. फिर विधिवत तरीके से पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक करें. भगवान को तुलसी दल अर्पित करें. फल-मिठाइयों का भोग लगाया. सूर्यास्त के बाद श्रीहरि को भोग चढ़ाते समय विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें. विष्‍णु जी की आरती करें.

