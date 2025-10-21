Utpanna Ekadashi 2025: इस साल कब है उत्पन्ना एकादशी? नोट करें शुभ मुहूर्त पूजा विधि और पारण का समय

Utpanna Ekadashi 2025 Date: सनातन धर्म में सभी 24 एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत रखने से जीवन के सभी पाप कट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है. आइए जानें उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी.
Utpanna Ekadashi 2025 Kab Hai: धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है. सभी 24 एकादशियों में से एक उत्पन्ना एकादशी व्रत हर साल मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है. उत्पन्ना एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की विशेष आराधना करने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है. इस साल उत्पन्ना एकादशी 15 नवम्बर 2025 को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानें उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि क्या है और इस व्रत को लेकर डेट और शुभ मुहूर्त क्या हैं.
उत्पन्ना एकादशी (Utpanna Ekadashi 2025)
वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि 15 नवंबर को रात 12:49 बजे से शुरू हो रही है और तिथि का समापन अगले दिन 16 नवंबर को देर रात 02:37 बजे होगा. उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा. एकादशी की पूजा सुबह सवेरे करने का विधान है. ऐसे में एकादशी तिथि रहते हुए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें.
एकादशी तिथि प्रारम्भ - 15 नवम्बर 2025 को रात 12:49 बजे.
एकादशी तिथि समाप्त - 16 नवम्बर 2025 को रात 02:37 बजे.
उत्पन्ना एकादशी का पारण का मुहूर्त
16 नवंबर को पारण कर व्रत खोलें, इसके लिए शुभ मुहूर्त है दोपहर 01:10 बजे से लेकर शाम 03:18 बजे तक.
एकादशी पूजा की सरल विधि (Rama Ekadashi 2025 Puja Ritual)
सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करें.
पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें.
एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को विराजमान करें.
भगवान को प्रणाम कर हाथ में जल लें और व्रत का संकल्प करें.
विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें और पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी के पत्ते चढ़ाएं.
तुलसी पत्ता डालकर विष्णु जी को भोग चढ़ाएं.
घी का दीपक और धूप जलाएं और कथा वाचन करें.
अब आरती कर भगवान की पूजा संपन्न करें.भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांगें.
