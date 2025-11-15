Advertisement
Utpanna Ekadashi 2025 Upay: उत्पन्ना एकादशी पर करें तुलसी के ये शक्तिशाली उपाय, एक साथ विष्णु जी और लक्ष्मी जी होंगे प्रसन्न!

Utpanna Ekadashi ke upay: मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है. तुलसी के कुछ कारगर उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में भगवन विष्णु की कृपा बनी रहती है.

Nov 15, 2025
Utpanna Ekadashi 2025

Utpanna Ekadashi 2025: मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. इस तिथि पर उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने का विधान है. उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने और इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु जी के निमित्त पूजा अर्चना करने से पाप कटते हैं और कष्ट मिट जाते हैं. व्यक्ति के लिए मोक्ष के रास्ते खुलने लगते हैं. आज शनिवार 15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी व्रत है. इस व्रत पर अगर तुलसी से जुड़े कुछ कारगर उपाय करें तो जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है, काम में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है.

उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी का उपाय
उत्पन्ना एकादशी पर अगर भगवान विष्णु की कृपा पानी है तो तुलसी जी का पत्ता भगवान को अर्पित करें. तुलसी के पौधे की पूजा आराधना करने व  शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो सुख-शांति और समृद्धि घर में बनी रहती है. इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं.

तुलसी के सामने दीया जलाएं
तुलसी के पौधे के सामने घी का दीया जलाएं और तुलसी देवी की विधिवत पूजा पूरे विधि विधान से करें. तुलसी जी में मां लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में जिस घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है तो उस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है. शाम के समय दीया जलाने का उपाय करें और साथ में ‘ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नम:’ मंत्र का जाप भी करें.

विष्णु जी को चढ़ाएं तुलसी की मंजरी
उत्पन्ना एकादशी व्रत पर तुलसी के उपाय करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पौधे से मंजरी निकलकर रख लें. सबसे पहले इसको तोड़ें, साफ करें और एकादशी की पूजा कर भगवान विष्णु को चढ़ाएं. जीवन के हर कष्ट से व्यक्ति पार पाता है और सुख संपत्ति में वृद्धि होती है. 

तुलसी और कच्चे दूध से करें अभिषेक
उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के समय भगवान को अभिषेक समय एक उपाय करें. जिस जल से अभिषेक करना है तो जल में गाय का कच्चा दूध मिलाएं और तुलसी की मंजरी डाल दें. इस जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर के सभी सदस्य तेजी सफलता पाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Utpanna Ekadashi 2025

