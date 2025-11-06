Advertisement
Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी पर जन्मी थी एकादशी माता, करें तुलसी से जुड़े चमत्कारी उपाय, प्रसन्न होंगे श्रीहरि!

Utpanna Ekadashi 2025 Tulsi Ke Upay: हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी व्रत का बहुत महत्व है. इस व्रत को करने से जीवन के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं. आइए इस दिन तुलसी के उपाय के बारे में.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:57 PM IST
Utpanna Ekadashi 2025
Utpanna Ekadashi 2025 Upay: हर साल अगहन या मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत मनाया जाता है. इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. मान्यता है कि एकादशी माता का जन्म उत्पन्ना एकादशी पर हुआ. इस तरह उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व और बढ़ जाता है. 15 नवंबर 2025 को इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही मां तुलसी की पूजा की जाती है जिससे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं. ऐसे में इस तिथि पर तुलसी देवी से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं.

उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी जी के उपाय  (Utpanna Ekadashi 2025 Tulsi Ke Upay)
उत्पन्ना एकादशी पर अगर तुलसी जी से जुड़े कुछ सरल उपाय करें तो एक साथ श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें. उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी से जुड़े चमत्कारी उपाय

तुलसी जी का शृंगार करें
उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी माता को जल अर्पित करें और लाल रंग की चुनरी समेक सोलह शृंगार के सभी चीजें अर्पित करें. इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों एक साथ अति प्रसन्न होंगे. मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करेंगी. वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी.

तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएं
एकादशी तिथि पर तुलसी माता को अगर कच्चा दूध चढ़ाए तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. पौधे के सामने दीया जलाएं और एक मंत्र का जाप करें. मंत्र है-'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'. धन-लाभ के योग बनेंगे और भगवान विष्णु भी अति प्रसन्न हो जाएंगे.

तुलसी की मंजरी का उपाय
अगर आपके घर में धन की कमी है और मां लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन मां तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना ले. तिजोरी में पोटली को रख दें या धन रखने वाली जगह पर इसे रख दें. ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और धन लाभ के योग बनेंगे.

तुलसी जी की परिक्रमा करें
उत्पन्ना एकादशी पर सुबह के समय स्नान करें और मां तुलसी के पौधे की परिक्रमा सात बार करें. परिक्रमा के साथ ही 'जय मां लक्ष्मी' और 'जय श्री हरि' मंत्र का जाप करें. तुलसी जी को लाल कलावा बांधें. इस साधारण से उपाय को करके कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है और रुके हुए काम पूरे होंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

