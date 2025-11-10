Utpanna Ekadashi Katha: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. कुछ एकादशी तो विशेष हैं और इनसे जुड़ी रोचक कथाएं इनके महत्‍व को दर्शाती हैं. इनमें से एक है मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने का नियम है. उत्‍पन्‍ना एकादशी का व्रत करने से व्रती साधक के सारे कष्‍ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. जानिए उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और धार्मिक महत्त्व…

उत्पन्ना एकादशी कब है 2025?

हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 नवंबर 2025 को सुबह 12 बजकर 49 मिनट से शुरू होगी और 16 नवंबर को तड़के 02 बजकर 37 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 नवंबर 2025, शनिवार को रखा जाएगा.

वहीं उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 38 मिनट से दोपहर 02 बजकर 49 मिनट तक किया जा सकेगा.

उत्‍पन्‍ना एकादशी की कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान विष्णु 4 माह की योगनिद्रा में थे, तभी मुर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया. उस समय विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्भव हुआ, जिन्होंने मुरासुर का वध करके भगवान की रक्षा की. भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुई दिव्य देवी को एकादशी का नाम दिया गया.

जब भगवान विष्‍णु योग निद्रा से जागे तो उन्‍होंने देवी को एकादशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान प्रदान दिया. जो व्‍यक्ति इस दिन विधिवत तरीके से एकादशी व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके सारे दुःख-दर्द दूर हो जाते हैं. श्रीहरि उसे सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं.

