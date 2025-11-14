Advertisement
Hindi Newsधर्म

उत्पन्ना एकादशी व्रत पर क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, नोट कर लें कौन सी गलतियां न करें!

Utpanna Ekadashi Vrat 2025: मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि पर उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है. हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी पर विधि-विधान से विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:54 PM IST
Utpanna Ekadashi Vrat 2025

Utpanna Ekadashi Vrat 2025 Niyam: मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि पर विष्णु जी को समर्पित उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है. ध्यान दें कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है. इस दिन को अति पवित्र माना जाता है. भक्त इस दिन एकादशी व्रत का संकल्प करते हैं और विधि-विधान से विष्णु जी और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करते हैं. मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से शरीर आरोग्य रहता है, संतान प्राप्ति की अच्छा पूरी होती है और  मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 नवंबर 2025 को है. आइए जानें कि उत्पन्ना एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है. इसके साथ ही जानेंगे कि एकादशी तिथि पर क्या न करें.

उत्पन्ना एकादशी व्रत तिथि और पारण 
एकादशी तिथि कब शुरू होगी - 14 और 15 नवंबर 2025 के बीच रात  12:49 बजे.
एकादशी तिथि समाप्त - 16 नवंबर 2025 को तड़के 02:37 बजे.
पारण का समय- 16 नवंबर को दोपहर 01:10 बजे से लेकर शाम 03:18 बजे.
पारण के लिए हरि वासर समय सुबह 09:09 बजे समाप्त होगा.

उत्पन्ना एकादशी 2025 शुभ योग नक्षत्र और मुहूर्त
उत्पन्ना एकादशी पर नक्षत्र- उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
उत्पन्ना एकादशी पर योग- विष्कुंभ योग
उत्पन्ना एकादशी पर शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त

उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि
उत्पन्ना एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान का ध्यान करें.
घर के मंदिर को साप करें और गंगाजल छुड़कें.
अब एक चौकी पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें.
दीपक जलाएं और मन को शांत कर पूजा करें.
विष्णु जी का गंगाजल से स्नान कराएं और पीला वस्त्र धारण करवाएं.
विष्णु भगवान को फूल चढ़ाएं और तुलसी दल डालकर भोग अर्पित करें.
भगवान की आरती कर पूजा को संपन्न करें. 

उत्पन्ना एकादशी पर क्या न करें

  • उत्पन्ना एकादशी व्रत पर भूलकर भी ​तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन न करें.

  • उत्पन्ना एकादशी व्रत पर ब्रह्मचर्य का पालन करें. भोग-विलास से दूर रहें.

  • उत्पन्ना एकादशी व्रत पर विष्णु जी की कृपा पाने के लिए दिन में न सोएं. नहीं  तो व्रत का पुण्यफल नहीं मिलेगा.

  • उत्पन्ना एकादशी व्रत पर पर बाल और नाखून आदि न काटें, धन हानि हो सकता है. 

  • उत्पन्ना एकादशी व्रत पर तुलसी को न छुएं, न तोड़ें. मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है. 

  • उत्पन्ना एकादशी व्रत पर भोग के लिए तुलसी दल और पत्ते एक दिन पहले ही रख लें. तुलसी में जल एकादशी न अर्पित करें.

  • उत्पन्ना एकादशी व्रत पर काले रंग के कपड़े न पहनें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

