Advertisement
trendingNow13232112
Hindi Newsधर्मदेवभूमि उत्तराखंड का वो रहस्यमयी मंदिर, जहां भगवान के साथ होती है दानव की पूजा

देवभूमि उत्तराखंड का वो रहस्यमयी मंदिर, जहां भगवान के साथ होती है 'दानव' की पूजा

Paithani temple: देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित पैठानी मंदिर में भगवान शिव के साथ राहु की भी पूजा की जाती है, जो दुनिया में अपनी तरह की एक अनोखी परंपरा है. भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन कटने की पौराणिक घटना से जुड़े इस मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने आते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 29, 2026, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देवभूमि उत्तराखंड का वो रहस्यमयी मंदिर, जहां भगवान के साथ होती है 'दानव' की पूजा

Paithani temple: उत्तराखंड को भारत में देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है. यहां ऐसे कमाल के कई मंदिर हैं जिनकी कहानियां आप सुनकर हैरान हो जाएंगे. आज हम आपको इन्हीं में से एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं. ये मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के पैठानी गांव में मौजूद है. यहां भगवान शिव के साथ राहु की भी पूजा होती है.

लोगों के मुताबिक राहु को अशुभ ग्रह और दानव माना जाता है. लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि, इस मंदिर में उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ पूजा जाता है. यही वजह है कि ये मंदिर देशभर में अपनी खास पहचान रखता है. दूर दूर से लोग इस अनोखी परंपरा को देखने और दर्शन करने यहां पहुंचते हैं.

समुद्र मंथन से जुड़ा है मंदिर का रहस्य

इस मंदिर से जुड़ी कहानी समुद्र मंथन के समय की बताई जाती है. पौराणिक मान्यता के मुताबिक, जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत निकला था. कहा जाता है कि राहु नाम का दानव चुपके से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा था, तब भगवान विष्णु ने ये देख लिया और तुरंत सुदर्शन चक्र चला दिया. इससे राहु की गर्दन शरीर से अलग हो गई. लेकिन अमृत पी लेने की वजह से राहु अमर हो चुका था. मान्यता है कि जिस स्थान पर राहु का सिर गिरा, वहीं ये मंदिर बनाया गया. इसी कारण यहां राहु की पूजा की परंपरा शुरू हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

भगवान शिव और राहु की एक साथ होती है पूजा

पैठानी मंदिर में भगवान शिव और राहु दोनों की पूजा एक साथ की जाती है. ये परंपरा दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलती है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां पूजा करने से राहु दोष और ग्रहों से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं. कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं. मंदिर में खास पूजा और अनुष्ठान भी कराए जाते हैं. खास दिनों में यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन की मुश्किलें कम होने लगती हैं.

ये मंदिर सिर्फ धार्मिक वजहों से ही नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल खूबसूरती के कारण भी लोगों को आकर्षित करने का काम करता है. पहाड़ों और हरियाली के बीच बना यह मंदिर बेहद शांत वातावरण में स्थित है. यहां लोगों आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है. मंदिर के आसपास का नजारा भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है. ये कारण है कि श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटक भी यहां घूमने पहुंचते हैं. उत्तराखंड आने वाले लोग इस मंदिर को देखने जरूर जाते हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, ये मंदिर सदियों पुराना है और इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है. यहां हर साल विशेष मेलों और धार्मिक आयोजनों का भी आयोजन किया जाता है. मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां देवता और दानव दोनों को एक साथ सम्मान दिया जाता है. 

यही परंपरा इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग बनाती है. उत्तराखंड का यह रहस्यमयी मंदिर आज भी अपने अनोखे इतिहास और धार्मिक मान्यताओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: 7 अजूबों में से एक... पिरामिड जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर रेंगता है पंखों वाला सांप! आखिर क्या है कुकुलकैन का पूरा सच?

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

paithani temple

Trending news

राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
DK Shivakumar
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
Former PM Chaudhary Charan Singh
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
Neet re exam
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
सीएम बदला तो सरकार साफ! क्या कर्नाटक में सत्ता का ट्रेंड बदल पाएगी कांग्रेस?
Siddaramaiah
सीएम बदला तो सरकार साफ! क्या कर्नाटक में सत्ता का ट्रेंड बदल पाएगी कांग्रेस?
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
Jammu Kashmir
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
weather update
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
Karnataka News in Hindi
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
West Bengal
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
IAS Dhanendra Kumar
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
DNA
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?