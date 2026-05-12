Advertisement
trendingNow13214598
Hindi Newsधर्मघी के पहाड़ में छिपे हैं महादेव! 1000 साल से न पिघला, न हुई बदबू; केरल के इस मंदिर का सच कर देगा हैरान

घी के पहाड़ में छिपे हैं महादेव! 1000 साल से न पिघला, न हुई बदबू; केरल के इस मंदिर का सच कर देगा हैरान

Vadakkunnathan temple: केरल के त्रिशूर में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और रहस्यमयी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जहां चढ़ाया गया घी सदियों तक खराब नहीं होता है. आज हम इस मंदिर के डिटेल के  बारे में बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 12, 2026, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घी के पहाड़ में छिपे हैं महादेव! 1000 साल से न पिघला, न हुई बदबू; केरल के इस मंदिर का सच कर देगा हैरान

Vadakkunnathan temple: केरल के त्रिशूर शहर में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है. यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है. चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण दिखाई देता है. यहां पहुंचते ही लोगों को अलग तरह की आध्यात्मिक शांति महसूस होती है. यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन करने आते हैं. केरल का प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव भी इसी मंदिर से जुड़ा हुआ माना जाता है.

 भगवान परशुराम ने की थी मंदिर की स्थापना

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी. कहा जाता है कि उन्होंने केरल की भूमि बसाने के बाद यहां भगवान शिव की पूजा शुरू करवाई थी. इतिहासकारों के मुताबिक यह मंदिर करीब एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है. हालांकि समय-समय पर इसका पुनर्निर्माण और मरम्मत भी होती रही. मंदिर की बनावट पारंपरिक केरल शैली में तैयार की गई है. लकड़ी की नक्काशी और तांबे की छत इसकी खूबसूरती को और खास बनाती है. मंदिर की दीवारों पर बने पुराने चित्र आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं.

गर्म मौसम में भी नहीं पिघलता घी...

वडक्कुनाथन मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं. यहां स्थापित शिवलिंग पर हर दिन घी चढ़ाया जाता है. कहा जाता है कि सदियों से लगातार घी चढ़ाने के बाद भी वह कभी खराब नहीं होता. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गर्म मौसम में भी घी पिघलता नहीं है. मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता. लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी काफी खास माना जाता है. मंदिर परिसर बहुत बड़ा और शांत दिखाई देता है. सुबह और शाम की आरती के समय यहां का माहौल बेहद भक्तिमय हो जाता है. मंदिर में ढोल-नगाड़ों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण लोगों को अलग ही अनुभव देता है. त्रिशूर पूरम के दौरान यहां भव्य सजावट और हाथियों की शोभायात्रा निकाली जाती है. उस समय मंदिर की खूबसूरती देखने लायक होती है.

कैसे जाएं?

अगर आप वडक्कुनाथन मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले केरल के त्रिशूर शहर पहुंचना होगा. यह मंदिर शहर के बीचों-बीच स्थित है. सड़क मार्ग और रेलवे दोनों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन त्रिशूर रेलवे स्टेशन है. वहीं कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने और दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

ये भी पढ़ें: रूसी योगिनी अन्नपूर्णा नाथ की कठिन अग्नि तपस्या, नौ धूणियों के बीच कर रही हैं साधना

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Vadakkunnathan Temple

Trending news

34 दिनों से युद्ध विराम, फिर भी युद्ध के मुहाने पर क्यों खड़े हैं अमेरिका और ईरान?
Iran US Ceasefire
34 दिनों से युद्ध विराम, फिर भी युद्ध के मुहाने पर क्यों खड़े हैं अमेरिका और ईरान?
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक, दिया यह मैसेज
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक, दिया यह मैसेज
1 वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक ने SC में लगाई याचिका
Tamilnadu politics
1 वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक ने SC में लगाई याचिका
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
Punjab Police
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
Tamil Nadu
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
Udhayanidhi Stalin
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
NEET UG 2026 Exam
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
Jammu and Kashmir. Drug
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
Water Crisis
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
Devendra Fadnavis
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!