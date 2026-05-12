घी के पहाड़ में छिपे हैं महादेव! 1000 साल से न पिघला, न हुई बदबू; केरल के इस मंदिर का सच कर देगा हैरान

Vadakkunnathan temple: केरल के त्रिशूर में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और रहस्यमयी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जहां चढ़ाया गया घी सदियों तक खराब नहीं होता है. आज हम इस मंदिर के डिटेल के बारे में बताएंगे.
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Vadakkunnathan temple: केरल के त्रिशूर शहर में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है. यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है. चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण दिखाई देता है. यहां पहुंचते ही लोगों को अलग तरह की आध्यात्मिक शांति महसूस होती है. यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन करने आते हैं. केरल का प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव भी इसी मंदिर से जुड़ा हुआ माना जाता है.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी. कहा जाता है कि उन्होंने केरल की भूमि बसाने के बाद यहां भगवान शिव की पूजा शुरू करवाई थी. इतिहासकारों के मुताबिक यह मंदिर करीब एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है. हालांकि समय-समय पर इसका पुनर्निर्माण और मरम्मत भी होती रही. मंदिर की बनावट पारंपरिक केरल शैली में तैयार की गई है. लकड़ी की नक्काशी और तांबे की छत इसकी खूबसूरती को और खास बनाती है. मंदिर की दीवारों पर बने पुराने चित्र आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं.
वडक्कुनाथन मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं. यहां स्थापित शिवलिंग पर हर दिन घी चढ़ाया जाता है. कहा जाता है कि सदियों से लगातार घी चढ़ाने के बाद भी वह कभी खराब नहीं होता. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गर्म मौसम में भी घी पिघलता नहीं है. मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता. लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं.
ये मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी काफी खास माना जाता है. मंदिर परिसर बहुत बड़ा और शांत दिखाई देता है. सुबह और शाम की आरती के समय यहां का माहौल बेहद भक्तिमय हो जाता है. मंदिर में ढोल-नगाड़ों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण लोगों को अलग ही अनुभव देता है. त्रिशूर पूरम के दौरान यहां भव्य सजावट और हाथियों की शोभायात्रा निकाली जाती है. उस समय मंदिर की खूबसूरती देखने लायक होती है.
अगर आप वडक्कुनाथन मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले केरल के त्रिशूर शहर पहुंचना होगा. यह मंदिर शहर के बीचों-बीच स्थित है. सड़क मार्ग और रेलवे दोनों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन त्रिशूर रेलवे स्टेशन है. वहीं कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने और दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.
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