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Vaibhav Lakshmi Vrat: महिलाओं को अखंड सौभाग्य देता है वैभव लक्ष्मी व्रत, जानें नियम और उद्यापन विधि

Vaibhav Lakshmi Vrat Niyam Udyapan Vidhi: अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत बेहद खास माना गया है. इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख-समृद्धि और धन की स्थिति भी अच्छी रहती है. यहां, वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम, पूजन और उद्यापन की विधि जानिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:15 PM IST
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Vaibhav Lakshmi Vrat: महिलाओं को अखंड सौभाग्य देता है वैभव लक्ष्मी व्रत, जानें नियम और उद्यापन विधि

Vaibhav Lakshmi Vrat: सनातन धर्म में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वैसे तो कई व्रतों का उल्लेख मिलता है. लेकिन, वैभव लक्ष्मी व्रत का महत्व सबसे अधिक माना गया है. ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, सही नियम और विधि से इस व्रत को करने से निश्चित रूप से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अन्य व्रतों में अधिक महत्व देती हैं. यह व्रत अखंड सौभाग्य के साथ-साथ जीवन में सुख-समृद्धि भी प्रदान करता है. इस आर्टिकल में जानेंगे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत किस तरह करना चाहिए और इसके उद्यापन की क्या विधि है.

कौन कर सकता है वैभव लक्ष्मी व्रत?

वैभव लक्ष्मी व्रत मुख्यरूप से विवाहित महिलाएं करती हैं. हालांकि, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं. इसके अलावा यह व्रत पुरुष भी रख सकते हैं. पुरुष और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मां लक्ष्मी की कृपा के लिए रख सकती हैं. 

वैभव लक्ष्मी व्रत कब से शुरू करना चाहिए 

वैभव लक्ष्मी व्रत किसी भी हिंदी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है. लेकिन, खरमास के दौरान इस व्रत को शुरू करने से बचा जाए तो अच्छा है. 

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कितने शुक्रवार रख सकते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत?

वैभव लक्ष्मी का व्रत कम से कम 11 शुक्रवार तक लगातार करना चाहिए. यह ध्यान रखना चाहिए व्रत की संख्या 11 या 21 , 31, 51 इत्यादि में हो. वैसे, अधिक लाभ के लिए एक से पांच साल तक किया जा सकता है.

किन परिस्थितियों में नहीं रखना चाहिए वैभव लक्ष्मी व्रत? 

वैभव लक्ष्मी व्रत को कुछ परिस्थितियों में नहीं रखना चाहिए. शास्त्रीय नियम के मुताबिक, मासिक धर्म के दौरान, मृत्यु सूतक लगने की स्थिति में और जन्म सूतक की स्थिति में इस व्रत को नहीं करना चाहिए. 

व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए

वैभव लक्ष्मी व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे-नॉनवेज, शराब या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए. नियम का उलंघन करने पर व्रत भंग का दोष लगता है. साथ ही व्रत का अनुकूल फल प्राप्त नहीं होता. इसके अलावा इस व्रत के दौरान खट्टी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए. 

वैभव लक्ष्मी व्रत विधि

चूंकि, वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार से शुरू किया जाता है इसलिए उस दिन सुबह स्नान कर लाल या सफेद वस्त्र पहनें. पूरे दिन जलाहार या फलाहार में रह सकते हैं.  इस दौरान नमक वाली चीजों का सेवन ना करें तो अच्छा रहेगा. व्रत के दिन मां लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें. 

व्रत वाले दिन शाम के वक्त फिर से स्नान करें और पूजन स्थान पर पूरब की ओर लकड़ी की एक चौकी स्थापित करें. चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर वैभव लक्ष्मी का यंत्र, प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. 

वैभव लक्ष्मी के सामने एक मुट्ठी शुद्ध चावल (जो टूटे हुए ना हों) रखें. इसके बाद उस पर मिट्टी या तांबे कलश में जल भरकर रखें. कलश के ऊपर चांदी के सिक्के या कोई आभूषण रखें. चांदी उपलब्ध ना होने पर सुपारी भी रखा जा सकता है. 

इतना करने के बाद वैभव लक्ष्मी की लाल फूल, सिंदूर, लाल कलावा और चावल की खीर अर्पित करें. साथ ही, वैभव लक्ष्मी मंत्र- "ॐ श्रीं वैभव लक्ष्म्यै नमः का 11 या 21 बार जाप करें. पूजन के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में मां महालक्ष्मी की आरती करें.

वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि

व्रत के समापन को उद्यापन कहा जाता है. जो लोग संकल्प लेकर यह व्रत रखते हैं, उन्हें इसका उद्यापन जरूर करना चाहिए. इससे व्रत का पूरा लाभ मिलता है और कामना पूरी होती है. अगर कोई 11, 21 या फिर 31 वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प लिया है, तो उसी के आखिरी उद्यापन करना चाहिए. आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने 11 वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है, तो 11वें शुक्रवार के दिन ही उद्यापन करना उचित होगा. 

वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन के दिन शाम के समय मां लक्ष्मी का पूजन करें और 1, 3, 5 या 7 कुंवारी कन्या या महिलाओं को घर बुलाएं. उन्हें आदरपूर्वक बैठने के लिए जगह दें. इसके बाद उनका श्रृंगार करें या उसकी सामग्री उन्हें भेंट करें. साथ ही उन्हें प्रेमपूर्वक खीर खिलाएं. साथ ही, उन्हें विदा करते वक्त लाल या सफेद रंग का रुमाल या कोई वस्त्र भेंट करें.  

यह भी पढ़ें: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को भूल से भी ना चढ़ाएं ये चीजें, बढ़ने लगती हैं धन से जुड़ी दिक्कतें
 
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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