/वैदेश्वरन कोइल मंदिर का चमत्कार, न कुंडली न कोई सवाल... अंगूठे के निशान से जानिए कब और कैसे होगी मौत!

मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा और अटल सत्य है. जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका जाना पूरी तरह तय है. लेकिन कोई भी इंसान यह नहीं जानता कि उसकी मौत कब, कहां और किस हाल में होगी.
तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां इंसान की मृत्यु से लेकर उसके अगले जन्म तक का पूरा हिसाब मिल जाता है. इस मंदिर का नाम वैदेश्वरन कोइल मंदिर है. यहां भगवान शिव एक महान वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं.
इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां के पंडित आपकी जन्मपत्री या कुंडली नहीं मांगते हैं. यहां भविष्य बताने के लिए केवल आपके अंगूठे का निशान लिया जाता है.
अंगूठे के निशान के आधार पर ही यहां के ज्योतिषी पुराने ताड़पत्रों से आपका रिकॉर्ड निकाल लेते हैं. ये ताड़पत्र नाड़ी ज्योतिष का आधार हैं. इनके जरिए आपका बीता हुआ कल, आज का जीवन और आने वाले जन्म की हर जानकारी सामने आ जाती है.
मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, सैकड़ों साल पहले महर्षि अगस्त्य ने अपनी दिव्य शक्ति से हर इंसान का हिसाब लिखा था. उन्होंने ताड़ के पत्तों पर ही भविष्य के सारे राज दर्ज कर दिए थे.
इन ताड़पत्रों में अंगूठे के निशानों को 108 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है. जब ज्योतिषी आपके अंगूठे का मिलान सही ताड़पत्र से करते हैं, तो वे बिना बताए आपके माता पिता, पूर्वजों और आने वाली पीढ़ी तक की सटीक जानकारी दे देते हैं.
इन रहस्यमयी ताड़पत्रों को आयु कांडम कहा जाता है. इसमें कुल 12 अलग अलग अध्याय होते हैं. इसका सबसे चौंकाने वाला हिस्सा 8वां अध्याय माना जाता है.
इस अध्याय में किसी भी व्यक्ति की संभावित मृत्यु का समय, उसकी वजह और जगह तक का उल्लेख होता है. इसके अलावा ये ताड़पत्री यह भी बता देती है कि भविष्य में व्यक्ति को कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है और उससे बचाव का क्या तरीका है.
वैदेश्वरन कोइल मंदिर सिर्फ भविष्य बताने के लिए ही नहीं, बल्कि असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए भी जाना जाता है. मंदिर परिसर में एक बेहद प्राचीन और पवित्र कुंड मौजूद है.
माना जाता है कि इस कुंड के पानी में नहाने से शरीर के सारे पुराने रोग खत्म हो जाते हैं. यहां दर्शन करने वाले भक्त मंदिर की वेदी पर नमक और काली मिर्च चढ़ाते हैं. ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन के सारे समस्या दूर हो जाते हैं.
(Disclaimer)- इस लेख में दी गई जानकारी, धार्मिक कथाएं, मान्यताएं और परंपराएं केवल सामान्य जानकारी और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे केवल सूचनात्मक दृष्टिकोण से लें और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें.