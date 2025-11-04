जब भगवान शिव ने एक कमल फूल के लिए ली श्रीहरि की परीक्षा... अद्भुत है वैकुंठ चतुर्दशी की ये कहानी, पूजा मुहूर्त भी जानें

Vaikunth Chaudash 2025: वैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत अहम होता है, ये ऐसा खास दिन होता है जब भगवान विष्‍णु और भगवान शिव की एकसाथ पूजा की जाती है. ऐसा करने से भक्‍त को मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है. हर साल कार्तिक शुक्‍ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है. इस साल 4 नवंबर 2025, मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से 3 राशि वालों के घर छा जाएगी नोटों की धुंध, हर जगह दिखेगा सिर्फ पैसा, शनि के महागोचर से साल की शुरुआत

वैकुंठ चतुर्दशी की कथा

Add Zee News as a Preferred Source

वैकुंठ चतुर्दशी की कथा के अनुसार इसी दिन प्राचीन काल में भगवान विष्णु काशी में शिव जी की आराधना करने के लिए पहुंचे थे. तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने एक हजार कमल के फूलों से देवों के देव महादेव की पूजा की. लेकिन शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल फूल अदृश्‍य कर दिया. तब विष्‍णु जी ने कहा कि मुझे कमल नयन कहा जाता है तो एक कमल फूल के बदले मैं अपने नयन ही आपको अर्पित कर देता हूं. तब भगवान शिव, विष्‍णु जी की भक्ति से प्रसन्‍न होकर वरदान दिया कि जो भी भक्त इस दिन हमारी विधिपूर्वक पूजा करेगा, उसे मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी. तब से ही कार्तिक शुक्‍ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं और इस दिन विष्णु जी और शिव जी दोनों की साथ में उपासना की जाती है.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

वैकुंठ चतुर्दशी पूजा मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 नवंबर (सोमवार) की मध्यरात्रि के बाद रात 2 बजकर 6 मिनट से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो गई है, जो 4 नवंबर (मंगलवार) की रात 11 बजकर 37 मिनट पर समाप्‍त होगी. इसलिए उदयातिथि के अनुसार 4 नवंबर को ही वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी. आज वैकुंठ चौदस पर भगवान शिव और श्रीहरि विष्‍णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 35 मिनट से रात 7 बजकर 34 मिनट तक रहेगा.

यह भी पढ़ें: गुरु की उल्‍टी चाल उलट-पुलट कर देगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसे के लिए मचेगा हाहाकार! जान लें वरना पछताएंगे

स्‍नान-दान, पूजा के साथ करें पाठ

वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने, शिव जी व विष्‍णु जी की विधि-विधान से पूजा करने, दान करने का बड़ा महत्‍व है. साथ ही पूजा में वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ें. शिव मंत्रों का जाप करें. विष्‍णु जी के मंत्रों का जाप करें. दोनों की आरती करें. साथ ही इस दिन श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करना बेहद लाभ दायी माना गया है.

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा ने बताईं 4 सबसे लकी राशियां, साल खत्‍म होने से पहले होंगे मालामाल, घर में बहकर आएगा पैसा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)