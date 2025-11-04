Advertisement
trendingNow12987319
Hindi Newsधर्म

जब भगवान शिव ने एक कमल फूल के लिए ली श्रीहरि की परीक्षा... अद्भुत है वैकुंठ चतुर्दशी की ये कहानी, पूजा मुहूर्त भी जानें

Vaikunth Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान शिव और भगवान विष्‍णु की संयुक्‍त पूजा करने और मोक्ष का द्वार खोलने का दिन है. इस दिन सच्‍चे मन से की गई पूजा और व्रत भक्‍त के सारे पाप नष्‍ट कर देता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब भगवान शिव ने एक कमल फूल के लिए ली श्रीहरि की परीक्षा... अद्भुत है वैकुंठ चतुर्दशी की ये कहानी, पूजा मुहूर्त भी जानें

Vaikunth Chaudash 2025: वैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत अहम होता है, ये ऐसा खास दिन होता है जब भगवान विष्‍णु और भगवान शिव की एकसाथ पूजा की जाती है. ऐसा करने से भक्‍त को मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है. हर साल कार्तिक शुक्‍ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है. इस साल 4 नवंबर 2025, मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जा रही है. 

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से 3 राशि वालों के घर छा जाएगी नोटों की धुंध, हर जगह दिखेगा सिर्फ पैसा, शनि के महागोचर से साल की शुरुआत

वैकुंठ चतुर्दशी की कथा 

Add Zee News as a Preferred Source

वैकुंठ चतुर्दशी की कथा के अनुसार इसी दिन प्राचीन काल में भगवान विष्णु काशी में शिव जी की आराधना करने के लिए पहुंचे थे. तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने एक हजार कमल के फूलों से देवों के देव महादेव की पूजा की. लेकिन शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल फूल अदृश्‍य कर दिया. तब विष्‍णु जी ने कहा कि मुझे कमल नयन कहा जाता है तो एक कमल फूल के बदले मैं अपने नयन ही आपको अर्पित कर देता हूं. तब भगवान शिव, विष्‍णु जी की भक्ति से प्रसन्‍न होकर वरदान दिया कि जो भी भक्त इस दिन हमारी विधिपूर्वक पूजा करेगा, उसे मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी. तब से ही कार्तिक शुक्‍ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं और इस दिन विष्णु जी और शिव जी दोनों की साथ में उपासना की जाती है.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

वैकुंठ चतुर्दशी पूजा मुहूर्त 

हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 नवंबर (सोमवार) की मध्यरात्रि के बाद रात 2 बजकर 6 मिनट से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो गई है, जो 4 नवंबर (मंगलवार) की रात 11 बजकर 37 मिनट पर समाप्‍त होगी. इसलिए उदयातिथि के अनुसार 4 नवंबर को ही वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी. आज वैकुंठ चौदस पर भगवान शिव और श्रीहरि विष्‍णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 35 मिनट से रात 7 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. 

यह भी पढ़ें: गुरु की उल्‍टी चाल उलट-पुलट कर देगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसे के लिए मचेगा हाहाकार! जान लें वरना पछताएंगे

स्‍नान-दान, पूजा के साथ करें पाठ 

वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने, शिव जी व विष्‍णु जी की विधि-विधान से पूजा करने, दान करने का बड़ा महत्‍व है. साथ ही पूजा में वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ें. शिव मंत्रों का जाप करें. विष्‍णु जी के मंत्रों का जाप करें. दोनों की आरती करें. साथ ही इस दिन श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करना बेहद लाभ दायी माना गया है. 

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा ने बताईं 4 सबसे लकी राशियां, साल खत्‍म होने से पहले होंगे मालामाल, घर में बहकर आएगा पैसा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

vaikunth chaturdashi 2025

Trending news

प्रलय मचाने आ रही है भयंकर ठंड! बारिश से हाहाकार, 4 से 7 नवंबर तक जानें मौसम का हाल
Monsoon
प्रलय मचाने आ रही है भयंकर ठंड! बारिश से हाहाकार, 4 से 7 नवंबर तक जानें मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज