Manikarnika Snan kya hota hai: वैकुंठी चतुर्दशी के नाम से ही जाहिर है कि यह वैकुंठ में स्‍थान दिलाने वाली चतुर्दशी है. कार्तिक शुक्‍ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, जो कि देव दिवाली से एक दिन पहले आती है. कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से बैकुंठ धाम जाने का मार्ग प्राप्त किया था. इसलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं. साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है. यह दिन हरि और हर (विष्णु और शिव) के एकत्व का प्रतीक माना जाता है. साथ ही इस दिन मणिकर्णिका स्‍नान भी किया जाता है.

वैकुंठ चतुर्दशी 2025 शुभ मुहूर्त

इस साल वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर 2025, मंगलवार को है. पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्‍ल चतुर्दशी 4 नवंबर 2025 को तड़के सुबह 2:05 बजे शुरू होगी और रात 10:36 बजे पर समाप्‍त होगी. वहीं वैकुंठ चतुर्दशी का निशीथ काल पूजा का समय रात 11:39 बजे से 12:31 बजे तक रहेगा.

मणिकर्णिका स्‍नान

वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका स्‍नान करने की परंपरा है. दरअसल, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्‍नान किया जाता है, ऐसा करने से मोक्ष प्राप्ति की कामना पूरी होती है. इसलिए हर साल बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर डुबकी लगाते हैं. इस साल 4 नवंबर को मणिकर्णिका स्‍नान होगा.

मणिकर्णिका घाट पर गिरा था माता सती का कुंडल

मणिकर्णिका घाट का हिंदू धर्म में बेहद अहम स्‍थान है. जब माता सती ने यज्ञकुंड में कूदकर आत्‍मदाह कर लिया था और शिव उनके शव को हाथ में लेकर विह्ववल होकर तीनों लोकों में घूमकर प्रलाप कर रहे थे. तब भगवान विष्‍णु ने शिव के क्रोध से धरती को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के कई टुकड़े कर दिया था. जिन स्‍थानों पर सती के अंग गिरे वे स्‍थान शक्तिपीठ कहलाते हैं. मणिकर्णिका घाट पर माता सती का कुंडल गिरा था.

मणिकर्णिका घाट पर मृत्‍यु होना अद्भुत माना गया है. वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्‍नान करने से सारे पाप खत्‍म होते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है. वह जन्‍म-मरण के चक्र से मुक्‍त हो जाता है.

