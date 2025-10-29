इस बार बैकुंठ चतुर्दशी पर बन रहा है महायोग! शिवलिंग पर चढ़ा दें ये वस्तु, हर इच्छा होगी पूरी

Vaikuntha Chaturdashi 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है. यह दिन बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु (हरि) और भगवान शिव (हर) का दिव्य मिलन होता है. यद्यपि कार्तिक महीना श्रीहरि विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन शिव पूजा का विशेष महत्व होता है. पुराणों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करते हैं, उनके लिए स्वर्ग लोक यानी बैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं. साथ ही, इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

कब है बैकुंठ चतुर्दशी?

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल 4 नवंबर 2025, मंगलवार को बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा. इस दिन मध्यरात्रि (निशीथ काल) में भगवान विष्णु की पूजा और सुबह में भगवान शिव की आराधना करने का विधान है. मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव की उपासना की थी, जिससे यह तिथि और भी विशेष बन जाती है.

बैकुंठ चतुर्दशी पर करें शिवलिंग से जुड़े ये उपाय

बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सबसे पहले भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें. ‘राम’ नाम लिखे हुए बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें. दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान भोलेनाथ का पंचामृत स्नान कराएं. शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है, यह हरि और हर के मिलन का प्रतीक है. शिवलिंग पर कमल का फूल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

