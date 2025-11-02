Vaikuntha Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी पर करें ये आसान उपाय, बरसेगी श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा

Vaikuntha Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह पवित्र तिथि 4 नवंबर 2025 को पड़ रही है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है. शिवपुराण के अनुसार, भगवान विष्णु ने अपने आराध्य देव भगवान शिव को 1000 कमल अर्पित किए थे, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था. यही कारण है कि वैकुंठ चतुर्दशी को हरि-हर का संगम दिवस कहा जाता है. कहते हैं कि इस दिन कुछ आसान उपाय करने से श्रीहरि और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना शुभ और मंगलकारी रहेगा.

सुख-समृद्धि पाने का उपाय

इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का गंगाजल मिश्रित जल से अभिषेक करें. पूजा के समय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है. यह पाठ व्यक्ति के जीवन में शांति, धन और समृद्धि लेकर आता है.

जरूर करें ये शुभ कार्य

वैकुंठ चतुर्दशी के दिन घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करें. साथ ही कम से कम 1,000 बार “ॐ नमः शिवाय” और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्रों का जप करें. मान्यता है कि यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, बाधाएं और रोग दूर हो जाते हैं.

तरक्की के खुलेंगे रास्ते

शास्त्रों के मुताबिक, वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र दिन है जब भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किया जाता है. ऐसा करने से हरि और हर दोनों प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के लिए उन्नति के नए अवसर खुलने लगते हैं. इसलिए इस दिन यह उपाय करने से तरक्की के नए अवसर बनेंगे.

दीपदान से मिलेगी हरि-हर की कृपा

इस दिन व्रत और उपवास का पालन करने के साथ-साथ संध्या के समय नदी या सरोवर के किनारे दीपदान करने की परंपरा है. कम से कम 14 दीपक जलाकर भगवान विष्णु और महादेव का ध्यान करें. मान्यता है कि ऐसा करने से हरि-हर (शिव और भगवान विष्णु) दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है.

