Advertisement
trendingNow12985632
Hindi Newsधर्म

Vaikuntha Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी पर करें ये आसान उपाय, बरसेगी श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा

Vaikuntha Chaturdashi 2025 Upay: वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का शुभ अवसर होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन आसान उपायों को करना लाभकारी रहेगा. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaikuntha Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी पर करें ये आसान उपाय, बरसेगी श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा

Vaikuntha Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह पवित्र तिथि 4 नवंबर 2025 को पड़ रही है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है. शिवपुराण के अनुसार, भगवान विष्णु ने अपने आराध्य देव भगवान शिव को 1000 कमल अर्पित किए थे, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था. यही कारण है कि वैकुंठ चतुर्दशी को हरि-हर का संगम दिवस कहा जाता है. कहते हैं कि इस दिन कुछ आसान उपाय करने से श्रीहरि और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना शुभ और मंगलकारी रहेगा.

सुख-समृद्धि पाने का उपाय

इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का गंगाजल मिश्रित जल से अभिषेक करें. पूजा के समय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है. यह पाठ व्यक्ति के जीवन में शांति, धन और समृद्धि लेकर आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जरूर करें ये शुभ कार्य

वैकुंठ चतुर्दशी के दिन घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करें. साथ ही कम से कम 1,000 बार “ॐ नमः शिवाय” और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्रों का जप करें. मान्यता है कि यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, बाधाएं और रोग दूर हो जाते हैं.

तरक्की के खुलेंगे रास्ते

शास्त्रों के मुताबिक, वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र दिन है जब भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किया जाता है. ऐसा करने से हरि और हर दोनों प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के लिए उन्नति के नए अवसर खुलने लगते हैं. इसलिए इस दिन यह उपाय करने से तरक्की के नए अवसर बनेंगे.

यह भी पढ़ें: इस बार बैकुंठ चतुर्दशी पर बन रहा है महायोग! शिवलिंग पर चढ़ा दें ये वस्तु, हर इच्छा होगी पूरी

दीपदान से मिलेगी हरि-हर की कृपा

इस दिन व्रत और उपवास का पालन करने के साथ-साथ संध्या के समय नदी या सरोवर के किनारे दीपदान करने की परंपरा है. कम से कम 14 दीपक जलाकर भगवान विष्णु और महादेव का ध्यान करें. मान्यता है कि ऐसा करने से हरि-हर (शिव और भगवान विष्णु) दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

vaikuntha chaturdashi 2025

Trending news

धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
AIR INDIA
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
weather update
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
isro news
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
isro latest news in hindi
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम