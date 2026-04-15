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Hindi Newsधर्मVaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर शनि की साढ़ेसाती से मिलेगी राहत, बस कर लें ये आसान काम

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर शनि की 'साढ़ेसाती' से मिलेगी राहत, बस कर लें ये आसान काम

Vaishakh Amavasya 2026 Sade Sati Upay: शास्त्रों के मुताबिक, अमावस्या तिथि शनि देव की कृपा पाने के लिए बेहद खास है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन आसान कार्यों को करने से शनि की साढ़ेसाती का कष्ट दूर हो सकता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:11 PM IST
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Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर शनि की 'साढ़ेसाती' से मिलेगी राहत, बस कर लें ये आसान काम

Vaishakh Amavasya 2026 Shani Upay: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है. कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या कहा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को पड़ रही है. अमावस्या तिथि पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने, कुंडली के राहु-केतु और शनि के दोष को दूर करने के लिए बेहद खास मानी गई है. इसके अलावा इस दिन दान-पुण्य का भी विशेष विधान है. मान्यता है कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, परिणामस्वरूप जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. कहा जाता है कि अगर अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो, शनि की साढ़ेसाती का कष्ट कम हो सकता है. आइए, जानते हैं कि वैशाख अमावस्या पर किन आसान कार्यों को करने से शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कम हो सकता है.

कब है वैशाख अमावस्या 2026?

दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल को रात 8 बजकर 11 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 17 अप्रैल को शाम 5 बजकर 21 मिनट पर होगी. इसलिए, उदया तिथि के मुताबिक इस साल वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और इसी दिन स्नान-दान और व्रत-पूजन भी किया जाएगा. 

कैसे दूर होगा शनि की साढ़ेसाती का कष्ट?

शास्त्रों के अनुसार, शनि देव ने हनुमान जी से यह वादा किया था कि जो उनके भक्तों की सेवा करेगा,उसे वे परेशान नहीं करेंगे. ऐसे में वैशाख अमावस्या पर हनुमान जी की सेवा, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से साढ़ेसाती के कष्टों से राहत मिलती है. 

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शनि मंत्र का करें जाप- वैशाख अमावस्या पर शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किसी शनि मंदिर में बैठकर शनि के बीज मंत्र- "ओम् शं शनैश्चराय नमः" इसका कम से कम 108 बार जाप करें. इसके अलावा इस दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: पितृ दोष दूर करने के लिए बेहद खास है वैशाख अमावस्या, इन कार्यों को करने से पितृदेव होंगे प्रसन्न

दान से प्रसन्न होंगे शनि देव- वैशाख अमावस्या पर शनि देव की कृपा पाने के लिए दान जरूर करें. मान्यता है कि इस दिन काली उड़द, काला छाता, काले वस्त्र, सरसों का तेल और लोहा दान करने से शनि देव बेहद प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं. 

पीपल वृक्ष की पूजा- शास्त्रों में अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. ऐसे में इस दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और शाम के समय इसके नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें. चूंकि,पीपल में त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) के साथ-साथ शनि देव का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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