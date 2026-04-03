Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष दूर करने के लिए बेहद खास है वैशाख अमावस्या, इन कार्यों को करने से पितृदेव होंगे प्रसन्न

Vaishakh Amavasya 2026: शास्त्रों में अमावस्या तिथि का संबंध पितरों से भी बताया गया है. यही वजह है कि पितृ पक्ष के दौरान अमावस्या तिथि पितरों की आत्मा की शांति के लिए खास अनुष्ठान किए जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे उनके वंशज खुशहाल रहते हैं. कहते हैं कि जब कुंडली पितृ दोष उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति को जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पितृ दोष से प्रभावित जातक नौकरी व्यापार में भी खास तरक्की नहीं कर पाते. इतना ही नहीं, पितृ दोष की वजह से घर-परिवार में कलह-क्लेश का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी पितृ दोष से परेशान हैं, तो वैशाख अमावस्या तिथि आपके लिए वरदान साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कि वैशाख अमावस्या पर किन कामों को करने से पितृ दोष दूर हो सकता है.

कैसे लगता है पितृ दोष?

शास्त्रों के अनुसार, पितृ दोष तब लगता है, जब पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती. इसके अलावा अगर पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और दान ना किए जाएं तो इस स्थिति में भी पितृ दोष का खतरा रहता है. इसके अलावा जब कुंडली में पितृ भाव कमजोर हो तो ऐसे में भी पितृ दोष का सामना करना पड़ता है. पितृ दोष के परिणामस्वरूप, संतान प्राप्ति में बाधा, नौकरी और कारोबार में रुकावटें, आर्थिक संकट, सेहत से जुड़ी समस्या और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है. कहा जाता है कि वैशाख अमावस्या पर विशेष उपाय करने से पितृ दोष दूर होता है.

पितृ दोष को दूर करने के लिए क्या करें

पीपल की पूजा- शास्त्रों के अनुसार, पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है. ऐसे में वैशाख अमावस्या के दिन पीपल में जल चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें. इसके अलावा इस दिन शाम के वक्त पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं. मान्यता है कि अमावस्या के दिन इस उपाय को करने से पितृ देव प्रसन्न होते हैं. कहते हैं कि जब पितृ देव प्रसन्न होते हैं, तो पितृ दोष अपने आप दूर हो जाता है.

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शिवलिंग पर चढ़ाएं खास चीज- वैशाख अमावस्या के दिन शाम के वक्त शिवलिंग पर काले तिल और दूर अर्पित करें. साथ ही ऐसा करते वक्त ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें. अमावस्या के दिन शिवजी की उपासना करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

दक्षिण दिशा में जलाएं दीपक- शास्त्रों के अनुसार, दक्षिण दिशा पितरों को समर्पित है. ऐसे में वैशाख अमावस्या के दिन घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं. अगर संभव हो तो दीपक को मुख्य द्वार के पास बाहर की ओर मुंह करके रखें. कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाने से वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे पितृ दोष दूर होता है.

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अमावस्या पर करें इन चीजों का दान- शास्त्रों में अमावस्या तिथि पर दान का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल, अनाज, पानी का पात्र (बर्तन) और गुड़ दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है. कहते हैं कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो, वे अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का वरदान देते हैं.

कब है वैशाख अमावस्या 2026?

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को मनाई जाएगी. अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल को रात 8 बजकर 11 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 17 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजकर 21 मिनट पर होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)