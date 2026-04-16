Satuvai Amavasya Story: 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार को सतुवाई अमावस्या है. वैशाख अमावस्‍या को सतुआ अमावस्‍या या सतुवाई अमावस्‍या कहते हैं क्‍योंकि इस दिन सत्तू दान करने, सत्तू का सेवन करने का बड़ा महत्‍व है. साथ ही इस दिन दान-पुण्य और पितृ तर्पण करते हैं. भगवान विष्‍णु की पूजा करते हैं, इस दिन पूजा में सतुवाई अमावस्‍या की कथा जरूर पढ़नी चाहिए.

सतुवाई या वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख मास के दौरान पितर पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों के निकट आते हैं. चूंकि इस समय तक तेज गर्मी शुरू हो चुकी होती है. एक बार की बात है एक गरीब ब्राह्मण के पास पितरों की शांति के लिए दान-पुण्‍य करने धन नहीं था, तब उसने केवल ठंडे जल और सत्तू का दान किया. इससे उसके पितर तृप्त हुए और उन्होंने उसे सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दिया. तब से वैशाख की इस अमावस्या पर सत्तू और जल दान की परंपरा शुरू हुई.

वहीं एक अन्‍य पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे. वह बहुत ही धार्मिक प्रवृति के थे. एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलियुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है. जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है.

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धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर सन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए. एक दिन भ्रमण करते-करते वह पितृलोक जा पंहुचे. वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे. पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के सन्यास के कारण हुई है क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है. यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है. साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि-विधान से पिंडदान करें.



धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा. तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई.

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वैशाख पूर्णिमा पर क्‍या दान करें?

वैशाख की गर्मी में भुने चने को पीसकर बनाया गया सत्तू शरीर को शीतलता प्रदान करता है. इसलिए इस दिन पितरों की शांति के लिए सत्तू दान करना पुण्‍यदायी होता है. इसके अलावा वैशाख अमावस्‍या पर मिट्टी का घड़ा या मटका, पंखा, छाता, ककड़ी और तरबूज का दान करना अक्षय पुण्य देता है.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)