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Vaishakh Amavasya ki Katha: वैशाख अमावस्‍या पर सत्तू दान का बड़ा रहस्य, जानें सतुवाई अमावस्‍या की कथा

Vaishakh Amavasya ki Katha: वैशाख महीने की अमावस्‍या पर सत्तू का दान करने का बड़ा महत्‍व है. इसलिए इसे सतुवाई अमावस्‍या भी कहते हैं. इस अमावस्‍या पर पूजा में सतुवाई अमावस्‍या की कथा जरूर पढ़ें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:50 PM IST
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वैशाख अमावस्‍या की कथा और दान का महत्‍व.
वैशाख अमावस्‍या की कथा और दान का महत्‍व.

Satuvai Amavasya Story: 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार को सतुवाई अमावस्या है. वैशाख अमावस्‍या को सतुआ अमावस्‍या या सतुवाई अमावस्‍या कहते हैं क्‍योंकि इस दिन सत्तू दान करने, सत्तू का सेवन करने का बड़ा महत्‍व है. साथ ही इस दिन दान-पुण्य और पितृ तर्पण करते हैं. भगवान विष्‍णु की पूजा करते हैं, इस दिन पूजा में सतुवाई अमावस्‍या की कथा जरूर पढ़नी चाहिए. 

सतुवाई या वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख मास के दौरान पितर पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों के निकट आते हैं. चूंकि इस समय तक तेज गर्मी शुरू हो चुकी होती है. एक बार की बात है एक गरीब ब्राह्मण के पास पितरों की शांति के लिए दान-पुण्‍य करने धन नहीं था, तब उसने केवल ठंडे जल और सत्तू का दान किया. इससे उसके पितर तृप्त हुए और उन्होंने उसे सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दिया. तब से वैशाख की इस अमावस्या पर सत्तू और जल दान की परंपरा शुरू हुई. 

वहीं एक अन्‍य पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे. वह बहुत ही धार्मिक प्रवृति के थे. एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलियुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है. जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है.

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(यह भी पढ़ें: जन्मतारीख का ये कॉम्बिनेशन बना देता है राजा! गरीब घर में जन्म लेकर भी बनते हैं गाड़ी-बंगले के मालिक
 
धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर सन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए. एक दिन भ्रमण करते-करते वह पितृलोक जा पंहुचे. वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे. पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के सन्यास के कारण हुई है क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है. यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है. साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि-विधान से पिंडदान करें.
 
धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा. तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई. 

(यह भी पढ़ें: अमावस्‍या पर सूर्य-चंद्र की युति बना रही दुर्लभ योग, इन चीजों का दान करने से बनेंगे बिगड़े काम

वैशाख पूर्णिमा पर क्‍या दान करें? 

वैशाख की गर्मी में भुने चने को पीसकर बनाया गया सत्तू शरीर को शीतलता प्रदान करता है. इसलिए इस दिन पितरों की शांति के लिए सत्तू दान करना पुण्‍यदायी होता है. इसके अलावा वैशाख अमावस्‍या पर मिट्टी का घड़ा या मटका, पंखा, छाता, ककड़ी और तरबूज का दान करना अक्षय पुण्य देता है. 

(यह भी पढ़ें: दशकों बाद बना ग्रहों का महासंयोग, अगले 11 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे मील का पत्‍थर, सही फैसला दिलाएगा बड़ा फायदा)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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