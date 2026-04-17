Amavasya ke Upay: वैशाख अमावस्या के दिन व्रत करना, दान-पुण्‍य करना, भगवान विष्‍णु - देवी लक्ष्‍मी की पूजा करना अपार सुख-समृद्धि और सफलता देने वाला माना जाता है. उस पर इस साल वैशाख अमावस्‍या 17 अप्रैल, शुक्रवार को पड़ रही है. शुक्रवार का दिन धन-समृद्धि के दाता शुक्र देव और धन की देवी मां लक्ष्‍मी की पूजा करने के लिए उत्‍तम होता है. ऐसे में आज शुक्रवार और अमावस्या के योग में शुक्र देव की विशेष पूजा करें. इससे कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा और जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

शुक्र देव की पूजा

अमावस्‍या की सुबह स्‍नान करें. फिर पूजा स्‍थल की सफाई करें. चौकी पर गणेश जी और शुक्र देव की फोटो विराजमान करें. यदि शुक्र देव की फोटो नहीं है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं. अब पूजा प्रारंभ करें. सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें. उन्‍हें हल्‍दी, कुमकुम, अक्षत, रोली अर्पित करें. फिर शुक्र देव की पूजा करने का संकल्प लें.

यदि शुक्र देव की प्रतिमा या चित्र है तो उस पर सफेद फूल, अक्षत अर्पित करें. फिर शुक्र देव के बीज मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नमः' या 'द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' का जाप करें. शुक्र देव को मीठे दूध, सफेद मिठाई का भोग लगाएं. शुक्र देव की आरती गाएं.

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यदि शुक्र देव की फोटो न होने की स्थिति में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करें. बिल्व पत्र, धतूरा, फूल चढ़ाएं. शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं. धूप-दीप जलाकर आरती करें. आखिर में जाने-अनजाने में पूजा में हुई गलतियों के लिए सच्‍चे मन से क्षमायाचना करें.

शुक्र के उपाय

यदि कुंडली में शुक्र दोष है तो जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है. जीवनसाथी से प्रेम नहीं मिलता है. शरीर निस्‍तेज रहता है. ऐसे में अमावस्‍या पर बने शुक्रवार के योग में शुक्र से संबंधित चीजों का दान करें. इसके लिए सफेद चीजों जैसे- चावल, दूध, मिश्री का दान करें. परफ्यूम या इत्र का दान भी कर सकते हैं.

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पीपल के पेड़ की पूजा

आज वैशाख अमावस्‍या की सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, 1 बार परिक्रमा करें. वहीं सुबह और शाम दोनों समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.

वहीं पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या पर पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. अनाज, जूते-चप्पल, खाना, छाता, पानी, मटका, धन का दान भी करें.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)