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Hindi Newsधर्मवैशाख अमावस्‍या पर शुक्रवार का योग; ये 2 काम दिलाएंगे विष्‍णु-लक्ष्‍मी और शुक्र देव की कृपा, बरसेगा धन-सौभाग्‍य

वैशाख अमावस्‍या पर शुक्रवार का योग; ये 2 काम दिलाएंगे विष्‍णु-लक्ष्‍मी और शुक्र देव की कृपा, बरसेगा धन-सौभाग्‍य

Amavasya Aaj : आज (17 अप्रैल) को वैशाख अमावस्या पर शुक्रवार का योग बन रहा है. इस अमावस्या पर पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण करें. साथ ही भगवान विष्‍णु-माता लक्ष्‍मी और शुक्र देव की पूजा करें. इससे जीवन में धन-समृद्धि बढ़ने के योग बनेंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:51 AM IST
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वैशाख अमावस्‍या पर शुक्रवार का योग; ये 2 काम दिलाएंगे विष्‍णु-लक्ष्‍मी और शुक्र देव की कृपा, बरसेगा धन-सौभाग्‍य

Amavasya ke Upay: वैशाख अमावस्या के दिन व्रत करना, दान-पुण्‍य करना, भगवान विष्‍णु - देवी लक्ष्‍मी की पूजा करना अपार सुख-समृद्धि और सफलता देने वाला माना जाता है. उस पर इस साल वैशाख अमावस्‍या 17 अप्रैल, शुक्रवार को पड़ रही है. शुक्रवार का दिन धन-समृद्धि के दाता शुक्र देव और धन की देवी मां लक्ष्‍मी की पूजा करने के लिए उत्‍तम होता है. ऐसे में आज शुक्रवार और अमावस्या के योग में शुक्र देव की विशेष पूजा करें. इससे कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा और जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. 

शुक्र देव की पूजा 

अमावस्‍या की सुबह स्‍नान करें. फिर पूजा स्‍थल की सफाई करें. चौकी पर गणेश जी और शुक्र देव की फोटो विराजमान करें. यदि शुक्र देव की फोटो नहीं है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं. अब पूजा प्रारंभ करें. सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें. उन्‍हें हल्‍दी, कुमकुम, अक्षत, रोली अर्पित करें. फिर शुक्र देव की पूजा करने का संकल्प लें.

यदि शुक्र देव की प्रतिमा या चित्र है तो उस पर सफेद फूल, अक्षत अर्पित करें. फिर शुक्र देव के बीज मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नमः' या 'द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' का जाप करें. शुक्र देव को मीठे दूध, सफेद मिठाई का भोग लगाएं. शुक्र देव की आरती गाएं. 

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(यह भी पढ़ें: अमावस्या पर मेष में सूर्य-चंद्र की युति, शनि की चाल में बदलाव का असर, 4 राशियों का शुरू होगा सफलता का नया दौर)

यदि शुक्र देव की फोटो न होने की स्थिति में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करें. बिल्व पत्र, धतूरा, फूल चढ़ाएं. शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं. धूप-दीप जलाकर आरती करें. आखिर में जाने-अनजाने में पूजा में हुई गलतियों के लिए सच्‍चे मन से क्षमायाचना करें. 

शुक्र के उपाय 

यदि कुंडली में शुक्र दोष है तो जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है. जीवनसाथी से प्रेम नहीं मिलता है. शरीर निस्‍तेज रहता है. ऐसे में अमावस्‍या पर बने शुक्रवार के योग में शुक्र से संबंधित चीजों का दान करें. इसके लिए सफेद चीजों जैसे- चावल, दूध, मिश्री का दान करें. परफ्यूम या इत्र का दान भी कर सकते हैं. 

(यह भी पढ़ें: जन्मतारीख का ये कॉम्बिनेशन बना देता है राजा! गरीब घर में जन्म लेकर भी बनते हैं गाड़ी-बंगले के मालिक

पीपल के पेड़ की पूजा 

आज वैशाख अमावस्‍या की सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, 1 बार परिक्रमा करें. वहीं सुबह और शाम दोनों समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. 
वहीं पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या पर पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. अनाज, जूते-चप्पल, खाना, छाता, पानी, मटका, धन का दान भी करें. 

(यह भी पढ़ें: वैशाख अमावस्‍या पर सत्तू दान का बड़ा रहस्य, जानें सतुवाई अमावस्‍या की कथा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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