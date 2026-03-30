हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना वैशाख मास प्रारंभ होने वाला है. वैशाख महीने को हिंदू धर्म में बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. इस महीने में स्‍नान करने का बड़ा महत्‍व है. खासतौर पर वैशाख महीने में गंगा स्‍नान और दान करना बेहद पुण्‍यदायी होता है. इस साल 3 अप्रैल 2026 से वैशाख महीना प्रारंभ हो रहा है और 1 मई 2026 को खत्‍म होगा. वैशाख महीने में भगवान विष्‍णु का स्‍मरण करते हुए सूर्योदय से पहले स्‍नान करना चाहिए.

वैशाख स्‍नान के नियम

- वैशाख महीने में स्‍नान करने के कुछ नियम हैं. इसके लिए सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्‍नान करना चाहिए. यदि रोजाना ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही गंगाजल या अन्‍य किसी पवित्र नदी के जल मिले पानी से नहाए. वहीं अमावस्‍या, पूर्णिमा और अक्षय तृतीया जैसी महत्‍वपूर्ण तिथियों पर पवित्र नदी में स्‍नान करें. साथ ही सूर्य देव को अर्घ्‍य जरूर दें. वैशाख महीने में सूर्योदय से पहले स्‍नान करके सूर्य को अर्घ्‍य देने से पुण्‍य बढ़ते हैं. पाप नष्‍ट होते हैं. जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. मान्‍यता है कि वैशाख महीने में घर पर भी गंगाजल मिले पानी से स्‍नान करने पर तीर्थ में स्‍नान करने जितना फल मिलता है.

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- वैशाख महीने में विष्णुसहस्रनाम का पाठ करना और वैशाख महीने के महात्‍म्‍य की कथा सुनने से बहुत पुण्‍य मिलता है. भगवान विष्णु की कृपा प्राप्‍त होती है.

- वैशाख महीने में गरीब-जरूरतमंदों को तपती जमीन से बचने के लिए जूते-चप्‍पल, तेज धूप से बचने के लिए छाता, सूती कपड़े, पानी, रसीले फल, शरबत आदि दान करने चाहिए. इससे अक्षय पुण्‍य की प्राप्ति होती है.

- वैशाख महीने में बेजुबान जानवरों के लिए पानी रखें. पक्षियों के लिए भी दाना-पानी रखें.

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- रोज तुलसी पूजा करें. सुबह तुलसी के पौध में जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं.

- धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार जो साधक संकल्‍प लेकर वैशाख स्‍नान करते हैं, उन्‍हें इस पूरे महीने एक समय ही भोजन करना चाहिए.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)