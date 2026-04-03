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Hindi Newsधर्मMasik Janmashtami 2026: संतान प्राप्ति में आ रही है बाधा! मासिक जन्माष्टमी पर कर लें ये आसान उपाय, होगा लाभ

Masik Janmashtami 2026: संतान प्राप्ति में आ रही है बाधा! मासिक जन्माष्टमी पर कर लें ये आसान उपाय, होगा लाभ

Masik Janmashtani 2026 Upay for Child: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख की मासिक जन्माष्टमी 9 अप्रैल को पड़ने वाली है. शास्त्रों के अनुसार, यह दिन संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शुभ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मासिक जन्माष्टमी पर किन उपायों को करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:44 PM IST
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Masik Janmashtami 2026: संतान प्राप्ति में आ रही है बाधा! मासिक जन्माष्टमी पर कर लें ये आसान उपाय, होगा लाभ

Masik Janmashtani 2026: धर्म शास्त्रों में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है. परंपरानुसार, हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से लड्डू गोपाल की पूजा करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है. इसके साथ ही अगर किसी प्रकार की मनोकामना है, तो वह भी जल्द ही पूरा हो जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख कृष्ण जन्माष्टमी 9 अप्रैल को पड़ने वाली है. इस दिन भक्त भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करेंगे. कहा जाता है कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष उपाय करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर हो जाती है और उत्तम संतान की प्राप्ति का योग बनता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन उपायों को करने संतान प्राप्ति का योग बनेगा.

संतान प्राप्ति के उपाय

संतान गोपाल मंत्र- मासिक जन्माष्टमी के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और बाल गोपाल के सामने घी का दीपक जलाएं. इसके बाद संतान गोपाल मंत्र- 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच' का 108 बार जाप करें.  मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं.

लड्डू गोपाल को लगाएं ये प्रिय भोग- कान्हा को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है उनका पसंदीदा भोजन. ऐसे में मासिक जन्माष्टमी पर पूजा के वक्त लड्डू गोपाल को ताजे माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं. भोग लगाते समय मन में भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको उनके जैसा ही सुंदर और गुणवान पुत्र या पुत्री प्रदान करें. मान्यता है कि ऐसा करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है. इसके अलावा आप चाहें तो इस दिन कान्हा जी को बेसन या मोतीचूर के लड्डूओं का भोग भी लगा सकते हैं. पूजन के बाद यह लड्डू विशेष रूप से गर्भवती स्त्री को प्रसाद के रूप में खिलाना चाहिए. माना जाता है कि इससे होने वाली संतान तेजस्वी होती है.

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घर में लगाएं ये तस्वीर- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में गाय और बछड़े की मूर्ति लाना अत्यंत शुभ होता है. ऐसे में मासिक जन्माष्टमी के दिन अपने घर के मंदिर के लिए पीतल या चांदी की छोटी सी गाय-बछड़े की प्रतिमा लाएं. कान्हा की पूजा के साथ-साथ इस प्रतिमा की भी विधिवत पूजा करें. शास्त्रों में भगवान श्रीकृष्ण को गोपाल कहा गया है. उनका गायों से गहरा लगाव रहा है. ऐसे में मासिक जन्माष्टमी पर इस उपाय को करने से पितृ दोष और अन्य बाधाएं शांत होती हैं और संतान सुख के योग बनते हैं.

श्रीकृष्ण के इस स्वरूप की करें पूजा- मासिक जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं. उनकी सेवा बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आप अपने बच्चे की करते हैं. यह भाव भगवान को बहुत प्रिय है और वे भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं.

यह भी पढ़ें: करियर या बिजनेस में चाहिए मनचाही तरक्की? आज ही गांठ बांध लें चाणक्य की 5 नीतियां

कब है मासिक जन्माष्टमी?

मासिक जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 9 अप्रैल को रात 9 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 10 अप्रैल 2026 को रात 11 बजकर 15 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल वैशाख कृष्ण जन्माष्टमी 9 अप्रैल को ही मनाई जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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