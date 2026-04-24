Vaishakha Purnima Kab Hai 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा तिथि वैशाख महीने का आखिरी दिन होता है. फिर इसके अगले दिन से ज्‍येष्‍ठ माह प्रारंभ होता है. वैशाख पूर्णिमा व्रत रखना, भगवान सत्‍यनारायण और माता लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है. इससे पाप नष्‍ट होते हैं और पुण्‍य मिलता है. जीवन में सुख-समृद्धि, शांति बढ़ती है. साथ ही पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्‍य देने से मानसिक शांति मिलती है. चंद्र दोष दूर होता है. माता से रिश्‍ते बेहतर होते हैं. इस साल वैशाख पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और स्‍नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त कब है.

वैशाख पूर्णिमा किस तारीख को है?

वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026, गुरुवार को रात 9 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 1 मई 2026, शुक्रवार को रात 10 बजकर 52 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर वैशाख पूर्णिमा 1 मई 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी. 1 मई को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा और सुबह स्‍नान-दान भी होगा.

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वैशाख पूर्णिमा 2026 स्‍नान-दान मुहूर्त

1 मई को वैशाख पूर्णिमा पर स्नान के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 04:15 बजे से 04:58 बजे तक है. वहीं पूजा और दान के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक है. वहीं पूर्णिमा पर माता लक्ष्‍मी की पूजा के लिए निशिता काल मुहूर्त देर रात 11:57 बजे से 12:39 बजे तक रहेगा. वहीं शाम को प्रदोष काल में लक्ष्‍मी जी की पूजा करने के लिए मुहूर्त शाम 06:56 बजे के बाद है.

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वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग का संयोग

इस साल की वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग बना है. वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर रात 09:13 बजे तक है. सिद्धि योग को जप, तप, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए बहुत शुभ माना गया है. इस दिन दान अवश्‍य करें, बिना दान के व्रत-पूजा अधूरी है.

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चंद्र देव को दें अर्घ्‍य

वैशाख पूर्णिमा की शाम को चंद्रोदय 6 बजकर 52 मिनट पर होगा. इसके बाद जब चंद्र देव आसमान में पूरी तरह चमकने लगें तक उनकी पूजा करें, अर्घ्‍य दें. एक पात्र में जल लें, उसमें कच्‍चा दूध मिलाएं, थोड़े से अक्षत डालें फिर चंद्र देव के मंत्र "ॐ सों सोमाय नमः" या "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्राय नमः" का जाप करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)