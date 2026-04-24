Advertisement
trendingNow13191000
Hindi Newsधर्मVaishakh Purnima kab hai: वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग का संयोग, जानें स्‍नान-दान की सही तारीख और समय

Vaishakh Purnima kab hai: वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग का संयोग, जानें स्‍नान-दान की सही तारीख और समय

Vaishakh Purnima 2026 date: वैशाख पूर्णिमा पर स्‍नान करना और भगवान सत्‍यनारायण की पूजा करना विशेष फल देता है. जानिए इस बार वैशाख पूर्णिमा कब है और स्‍नान का शुभ समय क्‍या है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaishakh Purnima kab hai: वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग का संयोग, जानें स्‍नान-दान की सही तारीख और समय

Vaishakha Purnima Kab Hai 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा तिथि वैशाख महीने का आखिरी दिन होता है. फिर इसके अगले दिन से ज्‍येष्‍ठ माह प्रारंभ होता है. वैशाख पूर्णिमा व्रत रखना, भगवान सत्‍यनारायण और माता लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है. इससे पाप नष्‍ट होते हैं और पुण्‍य मिलता है. जीवन में सुख-समृद्धि, शांति बढ़ती है. साथ ही पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्‍य देने से मानसिक शांति मिलती है. चंद्र दोष दूर होता है. माता से रिश्‍ते बेहतर होते हैं. इस साल वैशाख पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और स्‍नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त कब है. 

वैशाख पूर्णिमा किस तारीख को है? 

वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026, गुरुवार को रात 9 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 1 मई 2026, शुक्रवार को रात 10 बजकर 52 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर वैशाख पूर्णिमा 1 मई 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी. 1 मई को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा और सुबह स्‍नान-दान भी होगा. 

(यह भी पढ़ें: 27 अप्रैल से शुक्र बदलेंगे खेल, इन 3 राशियों को मिलेगा बड़ा मौका, ये लोग कर सकते हैं बड़ी गलती

Add Zee News as a Preferred Source

वैशाख पूर्णिमा 2026 स्‍नान-दान मुहूर्त

1 मई को वैशाख पूर्णिमा पर स्नान के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 04:15 बजे से 04:58 बजे तक है. वहीं पूजा और दान के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक है. वहीं पूर्णिमा पर माता लक्ष्‍मी की पूजा के लिए निशिता काल मुहूर्त देर रात 11:57 बजे से 12:39 बजे तक रहेगा. वहीं शाम को प्रदोष काल में लक्ष्‍मी जी की पूजा करने के लिए मुहूर्त शाम 06:56 बजे के बाद है. 

(यह भी पढ़ें: कुंभ vs मकर: दोनों के स्वामी शनि, लेकिन किस पर ज्यादा रहती है कृपा?)

वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग का संयोग 

इस साल की वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग बना है. वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर रात 09:13 बजे तक है. सिद्धि योग को जप, तप, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए बहुत शुभ माना गया है. इस दिन दान अवश्‍य करें, बिना दान के व्रत-पूजा अधूरी है. 

(यह भी पढ़ें: शनि उदय से 3 राशियों का होगा भाग्‍योदय, लेकिन इन राशि वालों पर बढ़ेगा दबाव

चंद्र देव को दें अर्घ्‍य 

वैशाख पूर्णिमा की शाम को चंद्रोदय 6 बजकर 52 मिनट पर होगा. इसके बाद जब चंद्र देव आसमान में पूरी तरह चमकने लगें तक उनकी पूजा करें, अर्घ्‍य दें. एक पात्र में जल लें, उसमें कच्‍चा दूध मिलाएं, थोड़े से अक्षत डालें फिर चंद्र देव के मंत्र  "ॐ सों सोमाय नमः" या "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्राय नमः" का जाप करें. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों की ये 1 आदत बनती है सफलता की वजह, लेकिन जिंदगी में चुपचाप बढ़ाती है परेशानी

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

vaishakh purnima 2026

Trending news

पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Pawan Khera
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
West Bengal Election 2026
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
crime news
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
West Bengal elections 2026
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?