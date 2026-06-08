/वैष्णो देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब, भारी भीड़ की वजह से रुके रजिस्ट्रेशन; जानें कब शुरू होगी प्रक्रिया

Mata Vaishno Devi Yatra Latest News: माता वैष्णो देवी यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन भी यात्रा पंजीकरण काउंटरों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम शाम तक करीब 46 हजार श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा चुका था, जिसके चलते भवन क्षेत्र में भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया है. इसी स्थिति को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड प्रशासन ने यह फैसला लिया है.
श्राइन बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि यात्रा पंजीकरण काउंटर सोमवार सुबह चार बजे दोबारा खोले जाएंगे. इसके बाद श्रद्धालु निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण कराकर यात्रा शुरू कर सकेंगे. प्रशासन लगातार भवन और मार्ग पर श्रद्धालुओं की संख्या पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो.
इस बीच गर्मियों की छुट्टियां होने की वजह से कटड़ा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और यात्रा मार्ग पर भी रौनक देखने को मिल रही है. सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस बल को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. यात्रा मार्ग पर साफ-सफाई, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है.
श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा पर आने से पहले पंजीकरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. बोर्ड का कहना है कि भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय लिए जा रहे हैं.
जो लोग कटड़ा पहुंच रहे हैं, उन्हें नीचे ही रोका जा रहा है. लोगों से कहा जा रहा है कि वे धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में रुकें. रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वे ऊपर भवन की ओर चढ़ाई करें, जिससे वहां पर क्राउड मैनेजमेंट हो सके. श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, भवन परिसर में ठहरने की सुविधाएं बेहद सीमित हैं. इसलिए लोगों को सीमित संख्या में ऊपर की ओर छोड़ा जा रहा है, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के मां दुर्गा के दर्शन करके लौट सकें.