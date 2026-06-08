/वैष्णो देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब, भारी भीड़ की वजह से रुके रजिस्ट्रेशन; जानें कब शुरू होगी प्रक्रिया

Mata Vaishno Devi Yatra Latest News: माता वैष्णो देवी यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन भी यात्रा पंजीकरण काउंटरों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम शाम तक करीब 46 हजार श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा चुका था, जिसके चलते भवन क्षेत्र में भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया है. इसी स्थिति को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड प्रशासन ने यह फैसला लिया है.