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वैष्णो देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब, भारी भीड़ की वजह से रुके रजिस्ट्रेशन; जानें कब शुरू होगी प्रक्रिया

Mata Vaishno Devi Yatra Updates: गर्मियों की छुट्टियां होने की वजह से माता वैष्णो देवी कटड़ा में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से वहां पर रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया. आइए आपको बताते हैं कि अब वहां पर यह प्रक्रिया कब शुरू होगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 08, 2026, 01:34 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:34 AM IST
वैष्णो देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब, भारी भीड़ की वजह से रुके रजिस्ट्रेशन; जानें कब शुरू होगी प्रक्रिया

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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