Hindi Newsधर्म

Sankashti Chaturthi 2025: वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी पर करें बप्पा के इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप, गणेश जी बरसाएंगे कृपा!

Vakratunda Sankashti Chaturthi Vrat 2025: कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश को समर्पित वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है. आइए जानें इस शुभ तिथि पर भगवान गणेश के किन मंत्रों का जाप करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:12 PM IST
Vakratunda Sankashti Chaturthi Vrat 2025
Vakratunda Sankashti Chaturthi Vrat 2025

Sankashti Chaturthi 2025: आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन गणेश जी को समर्पित वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि पर रखने का विधान है. ध्यान दें कि हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है. वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है. वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी तिथि पर अगर गणेश जी के कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें तो जीवन के सभी कष्टों का निवारण तो होगा ही इसके साथ ही किसी भी काम में बाधा नहीं आएगी. घर में सुख का संचार होगा और बिजनेस में लाभ के रास्ते खुलेंगे. आइए गणेश जी के कुछ मंत्रों को जानें. 

गणेश जी के मंत्र (Shri Ganesh Mantra)-
इस गणेश मंत्र के जाप से बप्पा होंगे प्रसन्न: 
वक्रतुंड महाकाय
सूर्य कोटि समप्रभ 
निर्विघ्नम कुरू मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा।।

  • गणेश जी का यह मंत्र भी है शक्तिशाली:'ॐ गं गणपतये नम:।'

  • बप्पा की कृपा पाने के लिए करें इस प्रभावशाली मंत्र का जाप: 'ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा।'

  • गणेश जी का यह मंत्र: 'ॐ वक्रतुंडा हुं।'

  • बप्पा के इस मंत्र के जाप का मिलेगा शुभ परिणाम: 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा।'

  • गणेश जी का यह मंत्र भी जपें: ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये। वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नम:।।।

  • बप्पा का यह मंत्र है प्रभावशाली: गं क्षिप्रप्रसादनाय नम:

  • कोई भी काम शुरू करने से पहले करें इस मंत्र का जाप: 'श्री गणेशाय नम:'। 

वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा विधि
वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी पर सुबह सवेरे जाग जाएं.
स्नान आदि कर गणेश जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.
अब पूजा स्थल को साफ करें और गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें.
गणेश की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें स्नान कराकर साफ वस्त्र धारण करवाएं.
गणेश जी को रोली, चंदन, हल्दी , दुर्वा आदि अर्पित करें.
गणेश को पुष्प, फल और उनके प्रिय भोग जैसे मोदक, लड्डू, नारियल चढ़ाएं.
इसके बाद वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी कथा का पाठ करें या सुनें.
अंत में गणेश जी के मंत्रों का जाप मन ही मन करें और आरती कर पूजा को संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dhanteras 2025: धनतेरस पर भूलकर भी न दें किसी को उधार में ये चीजें, एक छोटी सी गलती करा सकती है भारी धन हानि!

और पढ़ें- पक्का पता नहीं होगा... करवा चौथ पर शारीरिक संबंध बनाएं या नहीं, जानें व्रत के नियम!

और पढ़ें- Budh Shukra Yuti: बन रहा महाशक्तिशाली राजयोग, पैसों में डूब जाएंगे ये 3 राशि के लोग, मिलेगा प्यार और हर ओर से कामयाबी!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Sankashti Chaturthi 2025

