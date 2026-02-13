Valentine Day 2026: डूबते प्यार को मिलेगा किनारा! वैलेंटाइन डे पर करें ये 5 आसान उपाय

Advertisement
Valentine Day 2026 Totke: वैलेंटाइन डे सिर्फ तोहफा देने का दिन नहीं है, बल्कि यह शुक्र ग्रह और प्रेम की ऊर्जा को जगाने का खास अवसर है. अगर आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में दूरियां आ गई हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो आपके रिश्तों में फिर से वही पुरानी गर्माहट ला सकते हैं. आइए जानते हैं उन आसान उपायों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:03 PM IST
Valentine Day 2026: हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. यह दिन लव लाइफ में खुशहाली और दांपत्य जीवन में समृद्धि के लिए बेहद खास माना गया है. वैलेंटाइन डे वह खास अवसर होता है, जब लव पार्टनर एक दूसरे प्यार भरा तोहफा देते हैं और लव लाइफ में खुशहाली की कामना करते हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किन्हीं वजहों से लव लाइफ में पार्टनर से दूरी बनने लगती है. ऐसे में लव पार्टनर एक दूसरे के प्रति बहुत चिंतित हो जाते हैं. वे इस बात को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं कि लव पार्टनर को किस प्रकार से खुश किया जाए. ऐसे में अगर आप भी इस वैलेंटाइन डे पर अपने लव पार्टनर को खुश करना चाहते हैं, या उनका प्यार पाना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय आपके काम आ सकते हैं. आइए जानते हैं कि वैलेंटाइन डे पर किन ज्योतिषीय उपायों को करने से लव लाइफ में खुशहाली आएगी. 

वैलेंटाइन डे पर कैसे मिलेगा खोया प्‍यार

अगर आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है या बातचीत बंद है, तो कृष्ण मंत्र का प्रयोग अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है. ऐसे में इस वैलेंटाइन डे पर ‘ॐ क्लीं कृष्णाय नमः’ मंत्र का 551 बार जाप करें. इसके साथ ही पान के 7 ताजे पत्ते लें. मंत्र जाप के दौरान सिंदूर मिश्रित जल की बूंदें इन पत्तों पर छिड़कें. अगले सात दिनों तक हर पत्ते पर इसी मंत्र का पाठ करें. अगले शुक्रवार को उसी सिंदूर से एक पत्ते पर अपने लव पार्टनर का नाम लिखें. इस पत्ते को अपने सिर के ऊपर से 21 बार (घड़ी की दिशा में) घुमाएं और किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें. मान्यता है कि वैलेंटाइन डे पर इस उपाय को करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं.

दांपत्य जीवन में मधुरता के लिए 

अक्सर देखा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद पति की रुचि पत्नी में कम होने लगती है. ऐसे में आपसी आकर्षण बढ़ाने के लिए एक भोजन के समय पत्नी को चाहिए कि वह अपनी थाली का कुछ अंश (बिना बताए और बिना शोर किए) पति की थाली में रख दे. नियमित रूप से ऐसा करने पर आपसी तालमेल और प्रेम बढ़ने लगता है.

शुक्र देव को करें प्रसन्न

ज्योतिष में शुक्र को प्रेम और आकर्षण का कारक माना जाता है. वैलेंटाइन डे के अवसर पर अपनी लव-लाइफ को बेहतर बनाने के लिए शुक्र के बीज मंत्र- "ॐ द्राँ द्रीँ द्रौँ स: शुक्राय नम:"  का जाप कर सकते हैं. मान्यता है कि इस मंत्र के प्रभाव से शुक्र मजबूत होता है और रिश्ते में आ रही छोटी-मोटी परेशानियां अपने आप समाप्त होने लगती हैं.

गिफ्ट देते समय बरतें ये सावधानी

प्रेम के इस पर्व पर उपहार का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें. वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भूलकर भी पार्टनर को काले रंग के वस्त्र, जूते या अन्य वस्तुएं गिफ्ट ना करें. काला रंग राहु-शनि का प्रतीक माना जाता है, जो रिश्तों में अलगाव या दूरियां पैदा कर सकता है. इसकी जगह गुलाबी, लाल या सफेद रंगों को प्राथमिकता दें.

लव मैरिज की बाधाएं दूर करने के उपाय

अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन परिवार या अन्य बाधाएं आ रही हैं, तो वैलेंटाइन डे पर भगवान शिव का शहद से रुद्राभिषेक करें. महादेव और माता पार्वती का मिलन अटूट प्रेम का प्रतीक है. इसके अलावा शुक्र की शक्ति बढ़ाने के लिए किसी ज्योतिषी की सलाह पर ओपल या हीरा रत्न धारण करने से भी लव मैरिज की परेशानियां दूर हो जाती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

